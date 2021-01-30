「折骨Ben」怕愛錯！遇到心動對象慢慢了解

《全民造星III》冠軍、「折骨Ben」趙祥誠俘虜不少粉絲，雖然人氣未及其他組員，但勝出短短日子便瘋狂接廣告，成功賺得第一桶金！多位組員賽後成雙成對，他不諱言也有心動對象，但想多了解才開始。

趙祥誠（Ben）爆冷成為ViuTV選秀節目《全民造星III》冠軍，直言至今仍未能消化賽果，但會繼續做好自己，為獎勵自己半年來的艱苦，賽後他瘋狂打機及相約組員聚會慶祝。

雖然暫未決定將來走甚麼路線，但他已接下多個廣告，包括雪糕、飲品、服裝、鞋墊及電競等，火速賺得第一桶金！他說：「會畀家人用，我唔使用好多錢，都係買衫同買Game，本身對錢冇咩概念，畀媽咪同讀商科嘅細佬管理，家姐就做經理人幫我處理工作。同埋我本身鍾意打機，入過打機榜頭200名，有人搵我直播打機，都有興趣。」

想玩另類音樂

談到出身富裕家庭，家住獨立屋，母親從商並與萬梓良以「兄妹」相稱，Ben對被起底感愕然：「會諗點解有人知，不過冇咩負面影響就算，媽咪冇乜嘢，都預咗，只係唔想畀人覺得我靠關係。其實媽咪冇講畀親友知我參賽，係報道出咗先知，呢樣我好開心，因為係自己努力嘅成果。」

問到想做演員還是歌手，他透露自小已想做演員，對恐怖片及英雄片情有獨鍾，期望有機會參與，但同時也想出歌：「點都要有自己作品，我想做嘅類型唔係主流，做外國興但香港未興嘅嘢，視Alan Walker、Travis Scott、The Weeknd為目標，因為香港冇呢種迷幻同電子嘅音樂。」

不少組員賽後成為情侶，問到有否拍拖，已單身2年的他大表無奈：「唔好提，依家唔好諗住，因為事業啱啱開始，專心工作先。我有心動對象，但想了解多啲先開始，驚錯，盡量唔影響大家事業為主，對象唔係組員嚟嘅。（圈中人？）唔係啦！」