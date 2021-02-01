【李居明大運同行】今年催財向正西

與《東方日報》的讀者見面當送上一個大禮。我在命理這個圈快40年了，總能總結一些寶貴的改運技法給大家參考吧！作為《大運同行》的第一篇，我為大家送上活學活用，較高效應的催財技法！

2021年的風水財位就在你身邊的西方！在睡房及寫字間的正西位，可用羅盤或手機的指南針軟件，馬上找出來。「西」為財方，只要向着西方打電話、用手機處理生意，便可收納八白左輔星的當令財，就是「急財入袋」！因此，問財在正西，是今年你招財的向首。在西方放一個夾萬、財箱或首飾箱，就能招今年的快錢。

其次是東北方，這是九紫方，亦即九運催財方。但向東北方招財，必要坐西南，此方今年很多是非官非，不及向西位坐東方的文昌位優勝。

在易經文化上，以男在西北、女在西南分別為「乾」財位及「坤」財位，是放置不移動的大夾萬最為聚財。財箱內一般放「釣錢」的七寶及現金。七寶包括金、銀及半寶石。香港億萬富豪都愛放一塊金條在夾萬內「釣」錢。一家上市公司的大老闆，他公司的西北方是個金庫，內放上市公司的文件，足有一個房間般大，證明西北方放個大夾萬可招大財。你想發達，為何不可以先購夾萬，提前進入富豪生活模式，來催谷一下自己的財富呢？此法靈驗非常！

同時，你也要知道，西北方最忌有窗「吃西北風」，破大財！男性老闆投資失利，一定是西北方有窗！你可以驗證一下！馬上關窗或加窗簾，再加放大夾萬一個！西北方是一空置的地盤、垃圾站和廢墟，很明顯，家中的男主人也是一事無成，財富送上門，也被拒之門外！西北方最宜見富豪的大宅，大型屋苑，如果有間銀行、金舖，那就更好！住在此屋必發達！

所有主婦，只要她在家中的西南方放財箱，她丈夫一定有錢給她。名牌手袋也是財箱的一種。西南有窗代表女主人破財、愛花錢，應長期關上對聚財有幫助。

很多人說沒財運，因為他們總是沒法好好去買一個財箱及安置好，今年機會來了！如果你一直聚不到財，不妨由添置一個屬於自己生肖的「六合財箱」開始吧！放在今年的正西方，馬上招快錢入袋！

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