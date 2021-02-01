情侶黨受歡迎　陳豪宣萱怕疫情唔敢有激烈親密戲

藝人陳豪、宣萱、滕麗名、洪永城等出席無綫劇集《陀槍師姐2021》宣傳，期間分組玩連步舞遊戲，當中洪永城孭住鄧佩儀搶Fo，但就搞到面紅耳赤，場面搞笑。陳豪曾於《陀槍》第3輯飾演賊人，如今升呢演執法人員，他笑指當年要應付大量飛車場面，再加上剛加入無綫演反派，沒想過事隔多年終於升呢。而宣萱對於今輯繼續做人質，被網民取笑為「御用人質」，連她也忍不住自嘲：「我都唔記得做咗26、27次人質，今次都係邊拍邊寫劇本，呢個被綁架紀錄保持者都幾特別。（想唔想入健力士紀錄大全？）等過多20年，我做夠50次先啦，不過拍被挾持戲都幾開心。」

談到二人劇中非常搞笑，問到可有感情戲？宣萱表示：「最多只係攬，冇激烈嘅場面，疫情關係大家都好驚，所以親熱戲盡量避開，有啲場景嘅衛生設施比較差，拍嗰時都盡量避免或押後先拍。」而最近搬了新居的陳豪，笑指只是搬到隔離座：「太太搞掂晒，佢真係好叻，除咗湊小朋友，亦打理間屋，其實湊3個小朋友都癲咗。（係咪搬大啲？）係搬大咗。（係咪唔再生小朋友？）都夠啦，見好就收，有意外先再算，唔好絕我後路。（有指你逆市賺過千萬？）最緊要大家開心。」

宣萱也大讚陳豪犀利，惟自己享受單身生活：「本身鍾意獨處，自由啲，湊小朋友我真係冇耐性，依家屋企有4隻狗、3隻貓我都夠，始終養寵物唔使教佢讀書，容易處理。」