睇中馮盈盈！盛勁為陸煥恆未出道先爭女

《衝上雲霄大選》出爐冠軍麥大力、亞軍盛勁為及季軍陸煥恆，決心轉「跑道」重新「起航」，3子由報名參選至勝出比賽，整個過程不足1個月時間，短時間內準備踏上星途，他們均笑言不可置信，其中盛勁為形容此為黃金機會：「係個夢寐以求嘅機會，睇吓發唔發展到。」問到是否決定簽約無綫？ 3子異口同聲表示傾緊：「都有興趣喺藝人方面發展，要睇吓公司有咩安排。」

最緊要學好廣東話

講到無綫即將開拍《衝上雲霄》短篇劇，安排得獎者參演，他們表示事前完全不知情，目前仍有好多細節未了解：「好似寫緊劇本，聽到好興奮，我哋已經傾緊會一齊出去上Acting Class，始終我哋係新人，希望可以將勤補拙。」麥大力笑說當務之急是要學好廣東話。

問到圈中可有心儀女神？3子即刻變怕醜仔，由最高級「機師」麥大力先「剖白」，最喜歡出爐馬來西亞視后龔嘉欣及港姐謝嘉怡：「龔嘉欣之前喺決賽當晚已經有啲互動，令我好Relax，而謝嘉怡就因為大家都係Mix，兩個嘅中文都係唔正，幾好睇、幾襯！」

此時，盛勁為笑爆話跟陸煥恆撞對象：「我哋都係馮盈盈。（爭做男友？）OK喎！（點解揀盈盈？）感覺佢搞笑、開心，相對嚟講同佢熟少少。」陸煥恆就笑言恐怕不夠對方爭。被指是麥明詩緋聞男友的盛勁為自稱單身，說到盈盈也是單身：「係咩？隨緣啦！（佢算係較多緋聞嘅女藝人，驚唔驚傳緋聞？）估唔到呢啲嘢，但緋聞冇所謂，我都已經有一單。」

陸煥恆認有女友

陸煥恆自爆女友是新娘化妝師，交往半年感情穩定：「佢好支持我做藝人。（入行後使唔使畀多啲安全感佢？）佢識少少圈中人，有好多線眼！之前做空少個環境都五光十色，有好多靚仔靚女，最緊要做番男友應該要做嘅嘢。」若然之後拍劇有親熱戲份，女友會否呷醋？他笑說未諗到咁遠：「作為演員當然要專業，自己都有底線，但呢條底線就未諗。」