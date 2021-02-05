【居英疑慮】BNO簽證開放　中方反制6個影響

英國為港人新設的BNO簽證，上星期終於正式開放，以永居英國為目標的BNO「5+1」方案終於可以實行。現申請BNO簽證可分為兩階段：

階段（1）：網上申請 + 親身認證

即日起BNO合資格者，可登入英國政府網站申請簽證，並須預約到位於北角的簽證申請中心，提供指紋和照片以進行身份認證。經此申請獲批後90日內要到埗英國。

階段（2）：經手機App申請

由2月23日開始，持有附生物特徵的BNO護照、香港特區護照或歐洲經濟區（EEA）的申請人，可透過手機應用程式（App） UK Immigration: ID Check（iOS版和Android版）掃描申請人的護照及臉部，以辦理申請手續，毋須出門便能完成。經此申請獲批後，不會限制申請者的入境日期，惟留意太遲入英或會影響離境日數及5年後永久居留申請。

LOTR延長至3月底

英國簽證一般會在12星期內批出，而BNO新簽證處理時間或可更短。自去年7月開始，已有逾7千名BNO合資格港人及其家人以 Leave Outside The Rules（LOTR）方式入境英國，他們可留英6個月，為方便他們能順利銜接新簽證能申請能完全數碼化，英方決定延長LOTR計劃至3月底。

中方不承認BNO有甚麼影響？

隨英方正式開放BNO簽證，中國外交部亦宣布即日起不再承認英國國民（海外）護照（BNO）為旅行證件和身份證明。這些反制，對港人有甚麼實質影響？以下是可能衍生的問題，以及其相關影響分析：

（1）不可持BNO護照出入境香港？

據現時《基本法》說法，不論你是否持有 BNO 或其他外國護照，只要你是香港人，持有香港身份證，便能自由出入境香港。不過由於買機票一般都要提供護照，登機也要檢查護照，機組人員亦有權因護照問題而不讓你登機，故持BNO有機會會被留難，但持特區護照則無影響。

（2）持BNO護照不能到外國旅遊？

能否持BNO入境，要視乎入境國家是否承認，現時和中國友好的國家或會應中國外交部要求，不承認BNO護照作為旅遊證件。但一般港人常出遊之國家，暫未見有大影響，除非你想用BNO進入中國境內。

（3）持雙重身份港人不再受外國領事保護？

不論你是否持有BNO或其他國家簽證，根據《中華人民共和國國籍法》解釋，只要你身在香港境內，你便是中國公民，並不享有外國領事保護的權利，即使你持雙重身份已擁有外國護照或居留權。

（4）持有BNO等於自動喪失中國國籍？

BNO在英國法律定義下確是「英國國籍」，但BNO不屬英國公民（British Citizen）亦無英國居留權。何況中國政府從未承認持BNO者是「英國國籍」，只視BNO為外國旅遊證件，故不存在雙重國籍問題。

（5）用BNO 「5+1」方案成為英國公民的港人會喪失中國國籍？

假如你已透過英國BNO「5+1」方案正式成為了英國公民（British Citizen），你的身份便是BC，擁有英國BC身份證明文件的你，自然就是英國人。但如前所說，如你進入香港境內，即使你有雙重國籍，你仍首先是中國國籍（中國公民），除非你主動向香港特區入境事務處申報國籍變更，若獲批准，你才不是中國國籍。雖然按《國籍法》第 9 條規定，當你正式成為他國國籍國民，便會自動喪失中國國籍，但中方從來沒對香港人嚴格執行。

（6）雙重國籍港人再沒雙重國籍？

雖然有人倡禁香港人雙重國籍，但至今未見有落實相關措施，未來卻存在變數。現行《國籍法在香港實施解釋》第 3 條中列明「任何在香港的中國公民，因英國政府的居英權計劃而獲得的英國公民身份，根據《中華人民共和國國籍法》不予承認。」但假如中方把居英權計劃修正為「BNO 5+1方案」，相關BC便會即時變成中國公民。又如果中方嚴格執行《國籍法》第9條規定，擁雙重國籍港人亦會自動喪失中國國籍，但理論上只要你仍持有香港身份證，你仍是擁有香港公民權利，包括出入境自由等。

【資料重溫】BNO簽證細節

Hong Kong British National（Overseas） （BN（O））visa 簡稱持BNO簽證，持證者可進入及逗留英國30個月（之後可再續30個月）或5年，只要符合一定條件，住滿5年便可申請永居，永居12個月後可申請入籍英國。持BNO簽證者可在英國工作或讀書，亦可使用NHS服務（英國國民健康服務），但不能取社會資助或津貼。BNO人士18歲以下子女可免費入讀英國公立學校（State School）。

申請資格

凡具BNO資格人士（已過期或遺失亦可）及其家庭成員，皆可申請BNO簽證，如沒實體BNO護照，亦須持另一本有效護照給貼上Visa，家人亦必須要跟具BNO資格者一起申請簽證。去年12月英方亦更新要求，容許申請人及家庭成員可不同時間入境英國，換言之允許以「太空人」方式移居英國。

申請要求

申請BNO簽證尚有以下3個要求：

（1）BNO簽證申請者與家人必須通常居住在香港。

（2）必須擁有足夠支持申請者與家人在英國生活6個月的財政能力（或獲當地親友在房屋或財務上的資助）並能提供相關證明。去年12月英方更新，容許申請者可用收租、自僱或受僱收入作為收入證明。

（3）提供被認可之肺結核病檢測證書。

申請費用

首先是簽證費，申請30個月BNO簽證費用£180（約HK$1,908），申請5年BNO簽證費就是£250（約HK$2,650）。申請BNO簽證者亦必須繳交IHS（移民健康附加費）才能享用英國的NHS（英國國民健康服務）。30個月簽證 - 成人£1,560（約HK$16,536）/ 18歲以下£1,175（約HK$12,455）。5年簽證 - 成人£3,120（約HK$33,072）/ 18歲以下£2,350（約HK$24,910）。