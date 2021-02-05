參加《造星Ⅲ》激嬲阿媽！ANSONBEAN重返校園兼顧演藝夢

參加ViuTV節目《全民造星Ⅲ》的陳毅燊（ANSONBEAN）人氣由頭帶到尾，雖然最後只屈居第3名，但他已十分滿足，不枉停學作賽。原來他是「學霸少男」，當初媽媽非常反對他停學參加比賽，母子曾一度駁火。他表示2月會重返大學，一邊求學一邊追演藝夢！

現年20歲的ANSONBEAN就讀科大工商管理學系Year 2，他表示選擇讀Business，覺得這科能套用任何事情上：「我對做生意都有興趣，但未知做乜，書本學到拆解市場諗緊乜，覺得好有趣，不過讀咗之後又唔係我想像咁容易，唔係想像咁好玩，哈哈！」初中就讀名校聖士提反中學的他，高中期間有2年往英國讀QE，之後返港考AL試，結果考獲好成績，他說：「為咗返香港，我逼自己讀書，自己想讀就會讀到。（點解逼自己返香港？）因為我想表演，香港多啲機會。」

唔心急追學分

提到其母經營跳舞學校，他謙稱媽咪和弟弟跳舞比他好，母子之間感情極佳，但自爆為了參加比賽，曾與母子駁火：「大家觀念同重視嘅嘢唔同，就駁咗佢嘴！佢覺得我唔應該停

學參加比賽，但我覺得值得花時間，可以擺低讀書一陣。不過拗拗吓佢放棄咗，最後佢話好啦，上年9月至12月就停學。（失咗嘅學分點追？）唔使趕，不過都要讀番。（遲過其他同學？）有時唔需要同人比，大家開心就得。（準備好重返校園？）要識番啲讀書朋友，幫吓手，上年識嘅朋友可以幫吓手，畀啲資訊我。」

未夠班教跳舞

問到即將重返校園，可擔心同學對他的態度有變？ANSONBEAN 說：「比賽時係少咗見，依家見多咗，冇乜嘢分別，佢哋主要問我之後點同恭喜我。（對你心心眼？）唔會，因為熟嘛，淨係話『正呀』！」再問會否到母親的學校教舞？他說：「可以教人，但覺得功力未夠精湛，未做到一個老師可以教到文化細節，唔想教錯咗，影響跳舞文化。」

Wardrobe : Columbia

Hair：Alex So @ The Attic