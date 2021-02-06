港姐謝嘉怡出騷險爆粗　朱晨麗宣傳賀年「鬼佬版」？

離家來港發展，即使廣東話非母語，仍努力苦練為博出頭天。家鄉蘇州嘅朱晨麗2011年來港參選港姐，初時未識講廣東話，曾遭其他佳麗冷嘲熱諷，最後以「四料港姐」勇奪冠軍，多年來苦練廣東話，近年終於捱出頭，於劇集《特技人》、《大醬園》擔正女一，演技備受讚賞。雖然依家廣東話「辣辣聲」，但係有網民留意到佢最近喺宣傳賀年廣告中，將「各位老闆」似乎講成「鬼佬版」，仍然有啲口音。

粗口諧音出事

應屆港姐冠軍謝嘉怡擁有蘇格蘭x香港混血兒，從小於外國長大，為一圓爸爸「港姐夢」，特意返港參選。中文唔精嘅佢初次出席慈善大騷《善心滿載仁愛堂》，可能太緊張忘記台詞，疑似講出英文單字粗口「FXXK」，不過事後佢解釋係「服」字，並非粗口。

來自湖北嘅星夢靚聲歌手谷婭溦，2014年參加選秀節目《超級巨聲4》奪得亞軍，自爆當時試過將參賽者「李雯希」個名讀成粗口，相當尷尬！多年來努力跟老師學廣東話，私下更咬筷子苦練，依家終於練成一口流利粵語，無論唱歌抑或說話都咬字清晰。

台灣代表金剛來港多年，似乎仲未講得流利，當年喺合家歡節目《獎門人》做獎老，經常因為唔鹹唔淡廣東話烏龍百出，為大家帶來唔少歡樂。另外，「長期合作夥伴」小儀爆兩人拍節目《街坊廚神》時，金剛成日發錯音，將「蘿蔔糕」、「炒膏蟹」呢啲字講到好似粗口咁！