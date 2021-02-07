同居試婚搞唔掂？阮兒宣布同衛志豪分手

無綫咪神阮兒跟大13歲的衛志豪拍拖近3年感情穩定，更進展到同居試婚階段，惟今日她出席開張活動時自爆已分手，現忙於搬離愛巢，新一年展開1人生活！

阮兒在受訪期間，每當記者談起衛志豪都支吾以對，又顯得不自在，追問之下才承認甩拖，將單身過情人節：「新年、情人節都係工作，同要搬屋。（突然有呢個轉變？）都一段時間嘅。（之前唔係好穩定？）都好耐之前啦可，哈哈！（有第3者介入？）冇嘅，和平分手，將來嘅嘢唔知，但暫時真係要冷靜吓先，依家都習慣1個人生活，我有好多朋友，同埋又有好多工作。」問到新年會否買桃花旺一旺？她即哈哈大笑：「買1棵唔夠喎！我諗我要買10棵先得！（好想有新戀情？）都係關人緣嘅，希望所有嘢都好！」

目前寄情於工作療情傷的她，透露3月會拍攝無綫新劇《十八年後的終極告白2.0》，劇中將跟譚凱琪有段「SheShe」戀，她說：「之前都演過1次，公司覺得幾好就嚟多次，今次仲係譚凱琪產後復出嘅第1套劇。（有親熱戲份？）唔知，應該冇嘅，但我希望有！（唔介意錫女仔？）男、女都唔介意，完全唔抗拒，讀書嗰陣身邊有好多朋友都係同性戀，私下玩都有錫過女仔。」續謂角色有少少變態，更揚言難保拍完都會變「SheShe」！

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