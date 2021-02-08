【健達人】消脂兼抗衰老！崔碧珈3款減肥飲食法

藝人崔碧珈（Anita）向來關注健康，除了勤做運動，之前更推出生酮飲食的書籍，教大家如何健康地減肥。她推介3種飲食法：「第一係生酮飲食，就係高脂以及戒糖戒碳水化合物，如果有人食唔慣咁肥、咁油，可選擇低碳飲食，就係低脂以及戒糖戒碳水化合物。第三種係間斷式斷食法，一般人進食窗口係12小時，即係由上午9點到晚上9點進食，呢個斷食法係將進食窗口濃縮至6小時，而我比較嚴峻，只有2小時進行，就一日食一餐，我係下午5點左右食嘢。」她指進食窗口愈短代表胰島素上升幅度及次數愈少，有助減肥、消脂及抗衰老，而間斷式可配合生酮或低碳飲食法一齊進行。

慳錢健身好Easy

疫情期間，於健身室停開的日子，Anita稱也可繼續運動：「運動分有氧同重量，有氧運動可以跳繩，如果屋企樓底唔夠高，可以原地向上跳。想做重量訓練，但屋企冇器材又想慳錢嘅話，可以用自己嘅體重去做重量訓練，例如深蹲、平板支撐或者腹部訓練。」

生酮餐單分享

早餐：2-4茶匙椰子油（或混入熱齋咖內飲用）

午餐：手掌分量大的肉類（選擇含較高脂肪的肉，例如三文魚腩、牛腩、雞髀）、手掌分量大的蔬菜

晚餐：跟午餐一樣