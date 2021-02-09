【天王天后第一隻碟】學友王菲好清澀　聽歌仲要睇埋唱片封套

今日年廿八，就快新年，疫情令大家都要宅在家，真係好悶呀！除咗喺屋企煲劇睇戲外，聽歌都係一種解悶方法，你又記唔記得天王天后第一隻專輯係咩呢？立即回帶，重拾我哋已失去嘅舊記憶。

張學友 《Smile》1985年

歌神張學友一出道憑住雄渾嘅聲線俘虜大家嘅耳朵，首張個人大碟喺好短嘅時間已衝破20萬張，後來更賣超過30萬張，創出6白金紀錄。主打歌《情已逝》更成為永恒經典，見字有聲。

王菲 《王靖雯》1989年

沒錯，王菲一出度就係用王靖雯呢個名，首張專輯仲係同名大碟添，大碟銷量突破3萬，獲得金唱片。第一主打《無奈那天》雖然未稱得上經典，但佢嘅靚聲已開始打動人心，而《有緣的話》中獻聲讀白，以及同Beyond黃貫中合唱嘅《未平復的心》，亦都係王菲嘅滄海遺珠。

郭富城 《請把我的情感帶回家》1992年

城城由一個舞蹈員，平時只係喺MV幫人做陪襯，毅然到台灣拍個電單車廣告一炮而紅，衣錦還鄉成為天王，好勵志嘅故事。城城回港首張專輯創下4白金佳績，入面收錄膾炙人口嘅經典跳舞歌《對你愛不完》，個「愛愛愛不完」手勢人人都識做，做得有冇城城咁好睇，就要睇你修為。

陳奕迅 《陳奕迅》1996年

新秀奪冠，第3代歌神陳奕迅第一張專輯係同名大碟，當時陳奕迅已畀人有好唱得嘅感覺，第1首派台歌《時代曲》到依家仲一啲都唔Out，奠定佢歌神地位。

陳百強 《First Love》1979年

陳百強一出度就驚為天人，首張大碟唱出初戀心聲，唱片10度賣斷市，認真誇張，第1主打《眼淚為你流》更奪「十大中文金曲」。而呢張大碟英文同粵語歌各佔一半，盡顯佢嘅音樂才華。