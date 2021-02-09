雲文子教你配飾開運：「龍、蛇、馬」篇

今日奇門遁甲風水大師雲文子會為大家分析龍、蛇、馬生肖人士的開運顏色及幸運圖案。肖龍及肖蛇人士今年適合穿戴綠色、紅色催旺運程，而肖馬人士就宜揀白色、啡黃色飾物改善運程。款式方面，鎖鏈形或以雞、虎為造型的設計都是大旺之選。

【龍：平平穩穩 避女小人】

肖龍的朋友今年「破太歲」，運勢平平穩穩，牛年臨「死門」格局，容易一波三折，猶幸影響並非太差。事業運裹足不前，小心無故得罪一些年過40歲的女小人，但中秋過後將有轉機，宜守不宜攻策略有助運轉乾坤。桃花運吉凶參半，能遇上不同類型的異性。肖龍人士在牛年會破太歲，財來財去，不妨重新調整、分散投資以減低風險。另要注意今年肺部較弱，呼吸系統及皮膚容易出現問題。

肖龍錦囊

增運顏色：綠色、紅色

增運飾物：橢圓形圖案或飾物

化解犯太歲飾物：雞飾物

【蛇：是非之年 事業運佳】

今年運勢旺中帶險，牛年是「是非之年」，但「是非愈多，人氣愈強」。事業運漸漸亨通，但小心容易招惹口是心非小人，宜少說話多做事。桃花運蹤影縹緲，單身者遲遲未能脫單，應調節過高的擇偶要求。財運此起彼落，正財方面可望有穩健增長，但偏財運卻大倒退，有不少「虛象」湧現，投資策略宜以保本為主。今年坐骨神經、腰背部較弱，容易出現椎間盤突出、肩周炎、骨刺或脊椎變形等問題，肝臟功能也會出現減弱警號。

肖蛇錦囊

增運顏色：綠色、紅色

增運飾物：鎖鏈形圖案或飾物

【馬：運勢反覆 有危有機】

肖馬人士今年「害太歲」，運勢搖擺不定，卻因反覆而帶來生機。一些期待已久的計劃，或會受變數影響，被迫延遲甚至擱置，加上小人從中作梗，肖馬人士今年的情緒有如坐過山車，時起時落。但「塞翁失馬，焉知非福」，更好的機遇將在入冬時來臨。事業運暗湧頻生，但「有危自有機」是今年的工作運程走向，宜保持冷靜面對。桃花運漸趨順遂，但財運跌盪不穩，宜採取較保守的投資策略，今年容易出現頭暈頭痛毛病。

肖馬錦囊

增運顏色：白色、啡黃色

增運飾物：花形圖案或飾物

化解犯太歲飾物：虎飾物