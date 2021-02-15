拜年好悶？速學好玩啤牌Game

今年初四，不用「初四咁嘅樣」，因為不用上班，還可拜年添！今日教大家兩個簡單啤牌遊戲，給你們拜年時解悶啦。

遊戲（1） 釣魚（適合2至4人）

經典啤牌Game「釣魚」勝在簡單好玩，仲可考小朋友心算，大人細路一齊玩都得。玩法首先每人派4張牌，再放10張揭開的牌在桌上，這些牌就是「魚」，但怎釣呢？玩者要先看自己手上4張牌，如果有牌的點數，能跟其中一張「魚」牌的點數，加起來是10，就可以釣起。

釣起的牌先放一旁，然後補1張「魚」牌放枱上，再補1張牌給自己，然後輪到下一位釣魚。留意的是，如果牌是A就當1點，如果牌是J、Q、K等公仔就當10點，若你手上有公仔牌，就可一對釣起。如手上有10點牌，也同樣一對釣起。

如此類推輪流釣魚，直至你發現自己無牌可釣，你便可揀你手上1張牌放桌上，自己補回1張牌；如果補到無牌可補，就不用補牌，繼續有得釣就釣，冇得釣就放1張牌在桌上。

到最後再釣唔到，餘下的魚牌就不要，然後可開始計算自己釣到牌的點數。我們只會計算自己的紅色牌，黑色牌我們不會要，最後看看，誰的牌加起來最多分，就是贏家！

遊戲（2）Spoon（適合3至12人）

Spoon是外國人常玩的家庭遊戲，適合3至12人玩。玩法首先要在桌上放匙羹，匙羹數量要比參加人數少1隻，例如4人玩就放3隻，然後每人派4隻啤牌。

贏的要訣，是每人要盡快儲齊4隻一樣點數的牌。初開始時，大家還沒有儲齊4隻牌，那你可選1張自己牌，傳給自己的下家，並給自己補1張牌。當下家收到牌後，又可選1張手上牌給他的下家，自己補1張牌，如此類推，玩到最後的玩家，就把自己不要的牌放一旁。

跟着傳呀傳，直至玩到其中一位玩家，儲齊4隻一樣的牌，就可以大喊「Spoon！」，這時大家就要鬥快搶，最後搶不到匙羹的人，就要被Out。

接着餘下的玩家，就可重新開始派牌玩，但少了1個人，就要再放少1隻匙羹，然後繼續玩；直至最後，1對1決勝負，2人搶1隻匙羹，最後搶到那位，就是終極贏家了！