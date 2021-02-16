東方日報C1：「威龍潘金蓮」梁茵疑嗒律師人夫

現年27歲的「威龍潘金蓮」梁茵於新正頭即被「開年」！素有「中佬殺手」之稱的她，繼與上市公司主席撐枱腳後，近日再被爆疑與有米律師人夫過從甚密！2人共度生日的密照曝光，面貼面零距離送秋波，隨即捲入「小三疑雲」！

無綫藝人梁茵於處境劇《愛．回家之開心速遞》飾「威龍潘金蓮」Anita，專釣金龜，將拜金港女演得入型入格。現實中的她貫徹「進擊」性格，除了經常收兵，更愛向異性狂放生電，近日更被爆人夫都唔放過！

有讀者爆料指她疑搶人老公，入馬場黐人夫，據知男方是一名有米律師，除了擁有自己的律師事務所，更是馬主，非富則貴。該讀者提供2人的密照做證，見梁茵冧爆甜笑，與男方面貼面自拍，又有甜品及蠟燭，似是早前男方為她慶祝27歲生日。另一張相則是男方一家三口的全家福，兩夫妻育有一名約5歲的兒子。

「唔知你講邊個」

入行近8年的梁茵，初期多演閒角，直至加入《愛》劇組才為人熟悉，但成功入屋後便是非多多。早有前科的她，除了曾被拍得收工時獲同劇資深演員黎彼得特別照顧接送回家外，去年更被影到陪西裝中佬撐枱腳，她更以短裙上陣，不時咬唇放電，名副其實「中佬殺手」！去年她又捲入層壓式推銷風波，負面新聞一浪接一浪！

記者致電梁茵，問到是否搭上律師人夫？她表示：「唔知你講緊邊個，好搞笑！我同邊個見面聚會都會傳緋聞，前排同一個上市公司主席普通食飯，又話我哋密會。我同朋友影相好Close，攬頭攬頸表現Friendly就畀人話好姣。」後來她看到讀者提供的有米律師合照後，才表示認識對方，但聲稱只屬普通朋友關係：「我哋係朋友，知佢係做律師，至於對方有老婆仔女就唔清楚，我哋未熟到會知道人哋咁多嘢，亦唔會去問人哋嘅家事。（之後會避忌？）堅持做自己，如果我拒絕同人影相，又會畀人話高竇、紅咗好難接近。」

「佢喺後面攝鏡」

她續指所謂密照只是一場誤會：「我當日純粹自拍，佢只不過喺後面攝鏡。」更大呻無辜，直言想搣甩「中佬殺手」稱號：「我都唔明點解短短一年內，不斷同中年男人傳緋聞，明明有後生仔追求我，真係好無辜！係咪『潘金蓮』角色太深入民心？我真人根本唔係咁！呢啲新聞好影響我形象，之前已經令我損失咗啲工作。」記者亦有致電男主角，但他拒絕受訪，立刻掛線。

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