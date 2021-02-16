順利度過「七年之癢」！陳豪預告還陳茵媺自由

視帝陳豪「家庭暖男」形象深入民心，提到稍後因工作要多月與家人分隔兩地，令他憂心非常。一直忙於職場拚搏的他，感激太太陳茵媺（Aimee）甘願為家庭作出犧牲，他還預告會「還她自由」，讓太太全面復出幕前！

陳豪與太太Aimee順利過度「七年之癢」，一家五口幸福爆燈。身為「住家男」的陳豪談到農曆年後的工作，即無奈表示：「首要係3月頭出發返內地隔離，逗留個半月拍攝《白色強人II》，即係話太太生日、自己生日同囡囡生日都唔能夠一齊慶祝，好彩二仔生日我仲未走囉！」難怪他表示再忙都會親自去揀選禮物：「走之前會送，返嚟又會送，最緊要佢哋（家人）開心。」

陳豪家有靚靚老婆，而且不是「虛有其表」，每當談起Aimee他都大讚對方稱職能幹，是名副其實的Superwoman！他冧爆謂：「我開工根本幫唔到手，得佢一個壓力無疑大啲，湊住小朋友之餘仲一手包辦搬屋、辦年貨等等，屋企鑽牆、砌傢俬佢全部一腳踢，我都係Superman，係Super lucky man。」

當初Aimee下嫁他時，正值事業高峯期，「停賽」多年難免令人覺得可惜，陳豪認同謂﹕「所以我都覺得佢係時候出嚟拍番嘢嘞，況且依家劇集需要咁多演員。其實TVB一直都有搵佢，我絕對支持佢追尋自己嘅夢想，佢係好好嘅演員，唔好嘥咗佢。而最好梗係佢開工時我唔使開、我拍嘢時佢就休息，但知道現實冇咁理想。（介意同場演出？）呢樣又冇乜所謂，只係唔想演情侶囉，要顧吓觀眾感受嘛。」

談到其主演新劇《陀槍師姐2021》正在熱播，陳豪坦言除角色設定及劇情印象深刻外，長達半年的拍攝期亦相當難忘：「開鏡後經歷咗幾波疫情，我哋又咁大班人開工，最終都喺大家注意個人衞生下順利煞科，而且零感染，呢樣好值得慶幸。」

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