【兩大影帝再合作】梁朝偉同劉德華正邪反轉鬥戲

耗資港幣3.5億、集合4大影帝梁朝偉、任達華、劉德華和方中信參與的英皇電影《金手指》舉行大型記者會，偉仔及華仔更是自電影《無間道》近20年後再度合作，自然成為焦點，而老闆楊受成表示期待該片能成為港產片史上票房最高作品。

眾人進行打手印儀式後受訪，導演莊文強透露該片單是搭景及演員片酬已達1億多元。偉仔對於與舊拍檔華仔合作，坦言感覺很親切，更指雙方由電視到電影合作無間，今次被精彩劇本吸引而接拍，問到多年後再合作，可有感對方有轉變？他說：「平時我唔拍戲好少同同事見面，但我都有睇佢嘅戲，佢不嬲都好認真將件事做到最好，一直都冇改變。（你同華仔角色對立？）可以話係《無間道》角色嘅反轉，正邪之戰，我文戲多啲，但都有動作戲。」

早前完成荷里活電影的他，表示也沒有休息太久，因去年10月返港後，又要到上海北京宣傳，之後便準備新片角色，預計拍至5月才煞科。而華仔則表示當初睇劇本時，已認定偉仔乃對手角色的不二人選。

至於蔡卓妍對於該片卡士強勁則笑說：「我覺得自己前一世係拯救咗成個銀河系，我大部分男演員都合作過，今次係第一次同朝偉哥合作。（準備畀佢電眼電你？）電緊啦，今次同佢好多對手戲，又有感情戲，發達啦！啲朋友知道我同朝偉哥合作仲開心過我。（有冇親熱戲？）睇劇情需要。（親熱程度有冇當年同任達華咁勁？）嗰次已經係極限，呢部戲唔算。」