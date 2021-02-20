【收兵話咁易】學識女星拍攝技巧！路人變女神

要經營好一個社交網，一定要定時upload靚相，好多女生本來是美女一名，但是因為不懂得擺Pose及運用攝影小技巧搞到女神都變路人，今日就跟大家分享圈中多位女星多個擺Pose技巧，再加埋Filter，秒變娘娘，收兵好Easy！

湯洛雯瘦面法

「靚湯」湯洛雯身材時肥時瘦，有時會有包包面出現，不過她靠只露出三七面就完美遮蓋，而且看上去輪廓更突出。

馮盈盈運用景深大光圈

港姐冠軍馮盈盈身材均勻，怎樣拍都美，而她懂得利用大光圈的相機，營造景深的效果，令背景模糊，從而令自己樣貌更清晰。

岑麗香低頭角度技巧

岑麗香喜歡仰望和低頭角度拍攝，會令整張相片構圖有不用的視覺效果，而且不望鏡頭適合本身對鏡頭害羞的女生，表情也相對自然，猶如走路般突然被拍到一樣。

朱千雪陽光般的笑容

如果你有朱千雪一樣迷人的笑容，就一定要影大頭照，陽光般的笑容給人溫暖的感覺，只要是發自內心的笑容，就是最具感染力的，讓看照片的人都能感受技巧到你當時的快樂。

倪晨曦放大肢體技巧

女神倪晨曦身高1米74，她運用放大肢體語言這個技巧，令到長腿看上去更長，身高更像1.8米，她擘開雙腿拍攝竟然令雙腿更修長，不要以為合起雙腿才是斯文，原來這樣做會有意想不到的效果。

黃翠如善用女神光

女神背後都會發光，這個秘訣就是拍攝的「黃金時間」。大約在每天的日出後1小時和日落前1小時，翠如好懂得抓住這道光，令拍攝出來的效果立體感更重，更可以讓女生的頭髮更有質感和頭髮的顏色會超美，除了女神光外，翠如用逆光拍攝出的剪影，也令人充滿神秘感。

李元玲反轉電話自拍

「大馬女神」李元玲經常性感裝束於健身室的自拍，她有一個特別的自拍技巧，就是將電話掉轉，鏡頭向下方，有網民指這樣能將美腿影得更加修長。

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