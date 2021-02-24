金剛舊愛被3男性侵　犯人妻全程目擊再幫手沖涼

形象搞笑嘅金剛同現任台灣女友黃瑜嫻（小嫻）如膠似漆十足兩公婆咁，但另邊廂，佢嘅舊愛有「國光女神」之稱嘅梁云菲，早前自爆患有重度抑鬱症及創傷後遺症（PTSD），要Keep住食藥，最近佢喺節目上公開令人心酸嘅原因！

佢透露細個時非常叛逆，加上同父母關係唔好，曾誤入歧途！14歲時，佢偷咗爸爸錢，同壞朋友一齊逃學離家出走，點知對方趁佢瞓着時偷咗佢啲錢再逃走，令佢只好流落街頭，之後佢遇上1個男人，以為對方係想追佢關心佢，但其實係噩夢嘅開始…

嗰晚佢被呢個男子及另外兩男子灌酒，之就被3個人性侵！其中1個人嘅老婆更全程目擊，佢話：「結束之後，她還幫我洗澡，之後他們把我丟在路邊的街頭…」但年紀小唔敢報警，繼續喺街遊蕩，點知再遇上個假裝關心佢嘅70歲老伯：「我一上車，他是把我載到荒郊野外，對我做一些不堪的事情。」

佢一直都冇同父母講喺外面受過嘅傷，終於累積到一個點受唔住，佢喺父母面前食晒醫生所開嘅藥物輕生，點知做醫生嘅爸爸就同佢講：「你吃這些藥不會死掉！」更因為唔想上新聞而叫佢自己Call的士去醫院！提起過去佢都不禁眼濕濕，坦言：「太恨我爸媽，但我其實我心裏知道我是愛他們。」之後，兩父女講出真心話，爸爸寫咗封信畀佢，令佢終於釋懷，感情終於慢慢好轉！