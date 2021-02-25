余德丞復出拍劇　同劉穎鏇有咀戲？

藝人余德丞、劉穎鏇（Tiffany）、尹詩沛在尖沙咀為無綫新劇《青春不要臉》首日開工，新劇以80年代為背景，3人以懷舊造型在餐廳內拍攝Tiffany找詩沛做香港小姐提名人的戲份。

余德丞於2018年底踢波期間因心律不正昏迷送院，死裏逃生的他獲公司錫住，為免操勞未有安排再開劇，直到今次才再入劇組。而早前他樣子殘爆主持足球節目，健康再受關注，不過昨日開工就相當醒神，他說：「身體完全冇問題，已經康復，兩年幾後再拍劇心情好興奮。」他稱今次兼有時裝和古裝演出，又要學滾軸溜冰、跳舞，工作量好像是拍攝3套劇，但有信心能應付。

Tiffany與余德丞劇中由歡喜冤家到發展成一對，問可有咀戲？她笑說：「賣個關子先。」惡家姐詩沛則笑謂與余德丞有「肉搏」戲，他則笑說：「唔係打交，係我畀你打啫。」新劇充滿80年代情懷，兩位主角要學當年極流行的滾軸溜冰，她說：「真係好難，我仲要踩得好專業，練習都有跌倒。」余德丞更笑言練習跌到pat pat痛。

此外，新劇開工前先進行拜神儀式，除了眾演員余德丞、丁子朗、劉穎鏇、伍樂怡、戴祖儀等出席外，高層杜之克亦有現身支持。