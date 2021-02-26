張碧晨博入豪門？百億歌手華晨宇擲2.4億安家費買自由

曾進軍韓國的內地歌手張碧晨，自從被爆跟「流量歌手」華晨宇未婚產女後，人氣不跌反升，成為網上熱搜。由於華晨宇在圈中是出名的富二代，單是食早餐都花逾萬元，有指張碧晨甘做未婚媽媽，目的是嫁入豪門，近日傳男方豪擲2億人民幣（約2.4億港元）作「安家費」，拒絕讓她「入宮」！

曾在韓國以女子組合Sunny Days成員身份出道、亦是內地歌唱比賽《中國好聲音》第3季總冠軍的張碧晨（晨晨），為擔心步鄭爽後塵，自爆未經相戀3年、曾與「小巨肺」G.E.M.（鄧紫棋）傳緋聞的人氣歌手華晨宇（花花）同意下，遠走兼秘密生女，成為繼「鄭爽找代母生B再棄養」後另一「花生度」極高的熱搜人物。同人唔同命，鄭爽遭圍插致事業盡毀，晨晨反而人氣急升，雖然原先為文聯春晚錄音，最後被撤換，但仍獲網民力撐她獨自生女的勇氣。至於花花除了繼續參加《王牌對王牌》錄製外，還接拍不少廣告，工作忙個不停。

買別墅贈女兒

最近網上流傳晨晨明知和花花感情生變仍暗中誕B，一定有陰謀，指她希望「母憑女貴」逼浪子花花迎娶！可惜男方拒「被困」，但承諾在無婚姻關係下，共同撫養年約2歲的女兒，更指他為安撫前度，一炮過付約2.4億港元「分手費」，不過此「厚禮」其實是贈囡囡買別墅的「安家費」。成為「未婚爸爸」的他繼續做單身貴族，現跟年僅23歲偶像歌手樊博藝傳緋聞。

充滿音樂才華的花花，早年參加選秀節目《快樂男聲》奪年度總冠軍成為歌王，他亦是圈中出名的「財」子，有傳其家族成員於內地擁有金銀選礦、冶煉及銷售的綜合性礦山企業，家族資產逾百億。他讀大學時已駕駛50萬「大黃蜂」跑車返學，入行後曾在活動上遇女粉絲送價值百萬的辣跑，可是他霸氣拒絕：「我已有了！」

早餐行頭過萬

有錢就是任性！最令網民「葡萄」的是，當張敬軒早餐都只是食白粥及方包時，花花的餐單竟有高級西冷牛扒配Lafite紅酒，甜品則是頂級燕窩加高檔雪糕；餐具亦相當講究，紅酒杯和玻璃杯每隻售價分別約9,400港元及約5,900港元，餐盤及銀叉亦價值不菲，早餐行頭都要過萬元，難怪網民驚嘆：「富二代的世界，常人不會懂。」而花花家住北京獨立屋，裝修偏向簡約，不過客廳的平面大電視價值60萬元人民幣（約73萬港元），簡直是上等人的象徵。