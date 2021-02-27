東方日報C1：湯怡麥秋成婚禮咀不停　郭富城私傳愛妻秘笈

湯怡與麥秋成昨日舉行婚禮，多次咀嘴晒恩愛，甜蜜滿瀉！由於疫情下賓客人數受限，昨日獲邀出席的圈中人不多，但天王郭富城畀面亮相，教精新郎哥要「錫晒老婆」外，又分享做爸爸的心得。

湯怡（Kathy）與麥秋成上月在社交網宣布雙喜臨門，昨日元宵佳節選址陽明山莊舉行簡單婚禮。昨晨約10時，一對新人穿中式禮服「行大運」，新娘手上戴有不少金器，當中以英皇老闆楊受成送贈的「流星錘」龍鳳鐲最為搶眼。一班兄弟姊妹夾道相迎，麥秋成胞弟做伴郎，兄弟團有朱薰老公，崔建邦則擔任婚禮司儀。一對新人應記者要求大方停步任影，新娘幸福甜笑，與老公隔着口罩親吻2次，其後齊齊上車出發「行大運」，行足20分鐘。

爸爸狂扭龍鳳鐲祝福

兩口子跟足傳統，前晚各自做上頭儀式。為了抱得美人歸，麥秋成昨晨接新娘時豪派開門利是，舞藝了得的他又應要求擺出「人類不能做的瑜伽動作」，出盡渾身解數，勉強過關。接完新娘，一對新人斟茶給長輩，Kathy父母為愛女戴龍鳳鐲時，按習俗扭了多下，其父更是扭不停，寓意兒孫滿堂生不停！

疫情下婚禮賓客人數受限，約有80、90人並分成5個廳入座，當中天王郭富城、英皇老闆楊受成及無綫高層樂易玲等都畀面出席。城城與經理人小美約於中午時分抵達，西裝骨骨的他停步受訪：「睇住佢（麥秋成）大，之後做咗排舞師，佢亦為我嘅演唱會演出過。」至於Kathy先後在《寒戰》及《斷網》與他合作過，所以親身到賀。問到準備了甚麼賀禮？城城笑言利是最實際，問會否分享做父母心得？他說：「得閒坐低傾吓，做爸爸係開心嘅！（叮囑麥秋成錫老婆？）呢樣一定要！」

4吋事業線拋窒新郎

婚禮上，Kathy穿上設計性感的婚紗，懷有身孕的她更罕有大晒4吋事業線。至下午4時許，一對新人換上晚裝及禮服受訪，並應要求多次咀嘴。Kathy戴上2卡鑽石戒指，明顯見肚，提到老婆的低胸婚紗相當搶鏡，新郎哥笑說：「我睇到眼都凸！不過太太鍾意就得啦！」對於BB性別，Kathy大賣關子，叫大家猜猜，麥秋成笑說：「話唔定係龍鳳胎呢！」並透露預產期是7月底。

講到婚禮的感動位，他們坦言有爆喊，尤其聽到父母的感性發言。麥秋成指家人留了不少家傳之寶給他們，包括媽媽在他18歲時買的金鏈及外婆的金戒指，他都有戴上。他又即場發表愛的宣言，向老婆承諾：「我愛你一生一世！」Kathy則感激老公在她的生命中出現，對她而言一切仍然很夢幻。

問到何時再擺酒大宴親朋？他們表示要視乎疫情，新娘希望於年底生B收身後才見大家，並指樂易玲教他們連同BB百日宴舉辦。麥秋成直言想生夠5、6個小朋友，Kathy卻笑說：「想休息吓，唔生住！」似乎在生育方面未有共識！

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