吳孟達安詳離世　周星馳：我無法接受！

資深藝人吳孟達病逝，終年70歲。田啟文於下午5時18分現身見傳媒，他受訪時說：「佢啱啱離世，好安詳，之前醫生畀啲藥都係令佢舒服，等佢瞓覺狀態走，好似瞓咗覺咁。（後事點安排？）會有治喪委員會，預計會搞追思會，有消息會公布。（通知咗周星馳未？）我啱啱知道死訊就即刻落嚟通知你哋。」他又譴責誤傳達哥死訊的人，不知道他們的消息來源及動機：「唔理佢哋係咪圈內人都好，但會影響到屋企人，唔知大家係咪好想達哥走，所以就即刻寫，我依家先係官方公布。」

吳孟達昔日的好拍檔周星馳，收到吳孟達死訊後表示：「剛剛已經得知這個消息，雖然這段時間一直在關注吳孟達的病情，多少會有一些心理準備，但還是非常難過悲痛，不捨得。吳孟達的病情來的快，走的急。他是我那麼多年的搭檔和老友，現時我還無法接受。」

楊千嬅表示捨不得：「佢嘅作品陪伴我們成長，佢係非常有才華同幽默感嘅前輩，有幸曾經喺電影上合作過。」

曾合作過多部作品的吳志雄認為最重要是對方走得安詳：「我知道佢情況唔樂觀，打算聽日由內地返香港探佢。（會唔會覺得遺憾？）都冇，生死好難講。」他稱兩人一直有保持聯絡：「一年前同佢喺西貢食過飯，當時問佢身體點，佢話ok，練緊拳術強身健體。」