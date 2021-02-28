累魔娘師妹離隊　優里被揭腳踏3船兼食軟飯

26歲日本上位男歌手優里，近日憑情歌《Dry Flower》大受歡迎，於串流平台衝破1億次點播紀錄。但他上位後即爆戀情，本月初被揭暗撻女團Morning娘（魔娘）師妹組合Juice=Juice的23歲成員高木紗友希半同居，連累對方遭公司炒魷離隊。近日，多名優里的舊愛向雜誌大爆他花心，背女友高木一腳踏3船兼食軟飯，星途隨時玩完。

優里於前年12月於Juice=Juice演唱會後與高木撻着，2人更發展至半同居關係。但兩人拍拖期間，優里卻於網上私訊貌似女星廣瀨鈴的歌迷A小姐，多次約會後，2人於去年12月成為情侶，但不久A小姐在優里家中發現女性化妝品，又在洗衣機內發現女性內褲，但優里死撐是清潔阿嬸留下，又多次以工作為由失約，有次更讓A小姐在街頭等到凌晨5時，最終她忍痛分手，直至近日看到報道才知道優里劈腿。

除了A小姐外，B小姐亦向雜誌爆料於去年11月在飲酒聚會結識優里，經男方表白後發生關係，但今年起優里突然疏遠她，本月初更突然刪除LINE賬號，單方面斷絕關係。於優里於2017年未走紅時，曾經朋友介紹下結識30多歲、在藝能界工作的C小姐。他聲稱C小姐是「契姐」，利用對方好意寄住其家中，又自稱冇錢，起居飲食的生活費都由C小姐照顧，讓對方花費逾500萬日圓(約36.4萬港元)，但約半年後，優里聲稱要與樂隊成員生活，搬離C小姐寓所，但其後被踢爆是與新歡D小姐同居。