成副身家博一鋪！鄧月平疫市搞工作室實踐夢想

藝人鄧月平（Larine）闊別2年回歸樂壇，明日推出新歌《U》，自己有參與填詞部分：「呢首歌想表達每個人心裏都有一個無可取代嘅人，思念係一種幸福，歌詞內容係自己過往經歷有感而發。呢首歌用輕鬆曲風，希望有相同經驗嘅朋友得到共鳴，亦都鼓勵大家勇敢表白。」

今次MV製作非常心思，除了搭景拍攝足2日2夜，她更以8個不同造型示人，部分服飾更遠從羅馬運到香港，她說：「我最鍾意愛麗絲造型，當初跟導演提過想有童話故事元素，拍片團隊十分熱血，為我通宵搭咗個咁精緻嘅場景。」

不過她遺憾MV沒安排男主角，她說：「本來都邀請咗幾位朋友做MV男主角，但佢哋都係圈中炙手可熱男神，所以未有檔期拍攝。其中一個就係游學修，不過佢都好有義氣，雖然夾唔到時間拍MV，但知我單身咗好耐，就趁元宵節上我個平台頻道一齊拍煮湯圓滋潤吓，做咗我頻道第1個男嘉賓，多得佢先多番啲戀愛感覺。」

剛剛跟前公司完約，逆市之下決心自組工作室闖一闖，好多朋友覺得她冒險，但她認為趁年輕有夢想目標就應該去嘗試，激起她在這個時勢去作新嘗試。疫情期間，雖然工作量減少，但多了時間學唱歌、排舞，她說：「認清自己好鍾意唱歌，想自己學習唱作，加上平時都喜歡寫作，好想透過歌曲同大家分享心事心得，今次新曲就初嘗填詞，希望日後有機會參與更多創作部分發光發亮。」

自組工作室可感壓力？她說：「雖然唔係咩大數目，但真係成副身家拎出嚟博一鋪。自己鍾意自由，希望創作嘅空間、自由度大啲，帶到唔同面貌畀觀眾，放下以往包袱做自己感趣嘅類型，幸好遇到志同道合經理人同團隊。下一首歌就想挑戰唱快歌。既然心中都已經有明確目標，咁不如就大膽試吓，後生唔博幾時博。」