限量T.50s Niki Lauda 售價3千餘萬？！

僅限量25輛的T.50s Niki Lauda，售價£310萬(稅前)。廠方預計最快可於限量100輛T.50全數完成生產之後，即大約2023年1月起投入生產。（互聯網）

繼去年發表全限球限量100輛的T.50後，由著名F1賽車設計師 Gordon Murray, CBE掌舵的英國超跑車廠Gordon Murray Automotive (簡稱GMA)，特別推出僅限量25輛的T.50s Niki Lauda，以作對已故傳奇F1賽車手Nikki Lauda的一種特別紀念及致敬。

以T.50 為基礎構建的T.50s Niki Lauda，是一款專為賽道而生的超級跑車，車身進一步輕化，車重僅852kg，比T.50還要輕134kg。車上的碳纖優流套件更多更大，包括一塊1,758mm闊、設計靈感來自掌舵人之前的作品Brabham BT52 (1983年) 的垂直三角翼，連同直徑400mm大尾風扇，可提供1,500kg下壓力。

搭載由Cosworth設計、僅重162kg的3.9L V12自吸氣引擎(跟T.50的不同，再輕上16kg)，並搭配新設計附+/-撥片轉檔的六前速Xtrac手動波箱，擁有725hp強大馬力，較T.50多約100hp馬力，轉速依然可高達12,100rpm。