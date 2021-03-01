實測TCL獲獎Soundbar　低音強勁但有小缺點

電視愈出愈薄，解像度愈來愈高，相比起來聲音進步卻略為緩慢，而且輸出往往偏向無力兼機械聲，「炸機」效果一般。有見及此，近年多了人買條Soundbar以強化音色，新到港的TCL TS9030以3.1聲道Dolby Atmos及540W輸出功率為賣點，並取得2020年德國iF 產品設計大獎，又睇吓滿唔滿足到一眾影音迷！

TCL TS9030由一條長條形喇叭及無線重低音炮組成，前者尺寸1,050 x 58 x 110mm，長度較適合50吋或以上的大電視使用，相反放在小電視下就有過長，觀感有點突兀。跟一般Soundbar全個正面均是發聲單元不同，它的左、中、右聲道均集中於中間部分，同時只有這個位置有網面包圍，喇叭兩側向內挖空，設計看似「偷工減料」，實質是其獨家RAY•DANZ技術所在，利用聲學反射原理提供廣闊而自然的聲場，較一般經DSP處理，更能夠保留原始聲音，不愛機械聲的話一定畀Like！

重低音炮尺寸為240 x 420 x 240mm，坦白講算是頗佔位，用家要預留位置擺放。輸出功率也按比例達到540W之高，比不少低音炮高出一倍有多，並支援自主修正功能，低音量時仍然可以清晰地聽到聲音。以電影《挑戰者1號》測試，喇叭的聲音力水十足，低頻量感不俗，片頭大賽車一幕，車來攘往各聲道的聲音移向都十分到位。若然開啟Vertical Surround模式，空間感更有明顯提升，以3.1聲道Soundbar來說，表現絕對過關有餘。

聲音以外，喇叭還提供不少人性化設定，例如可選擇電影、音樂或電視三種場景模式；支援Chromecast及Apple AirPlay；可透過手機遙距調校音量；以蓋子遮掩端子以美化外觀等。若要挑骨頭，就是Soundbar機面較容易刮花，安裝或搬動時就要輕手些了，另外用色趨向保守單調，少了一份劃時代未來感。

同場加映︰開P大喇叭

在家就話有Soundbar炸機，出到戶外開Party又有無計？專出大喇叭的JBL最近出咗款PartyBox 310，備有伸縮把手及滑輪，大大部都可拖住周圍去。它內置卡拉OK模式， 可調節高低音及迴音效果，配合240W功率輸出及Bass Boost 低音增強功能，去到邊都能大展歌喉！