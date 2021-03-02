「金叵羅」身價10萬　宋芝齡迷上波索獵犬

《流行都市》主持、中韓混血兒宋芝齡，數年前對波索獵犬優雅高貴外表一見鍾情，決定展開養狗生涯，除了請來專人服侍愛犬，每日更為牠準備三文魚、牛扒當飯餐，名副其實金叵羅，而且性格高傲到爆，試過發脾氣與主人於家中「開戰」。

瓣數多多的宋芝齡，除了幕前工作，也開設韓國語言學校及補習社，更涉足投資市場，於證券行為顧客提供股票、債券及基金買賣服務，即使處於逆市，其收入也未受太大影響，生活依然富泰，出入名車照揸，還有3位工人伴隨左右，其中一位更專門服侍其愛犬Bro。

Bro個子高大，站起來比普通成年人還要高，雖然外貌討人歡喜，但性格冷酷，不易與人親近，故本地甚少人飼養，惟芝齡卻有另一番見解：「4年幾前有個醫生帶Bro嘅哥哥嚟電視台做訪問，我覺得呢種狗好靚、條尾巴好靚，行路似着咗高踭鞋咁，好優雅，吸引咗我決定要養。佢哋話呢隻品種到4歲左右開始成型，仔會靚啲，所以揀咗佢，改名Bro，希望每個見到佢都當佢係兄弟。」

跳樓梯斷腳做手術

由於該品種獵犬性強，跑速驚人，芝齡放狗時曾於斜路仆到流血，又試過愛犬因跳下樓梯搞到斷骨，最終花了5、6萬元做手術：「呢種狗缺點係腳太長，記得佢半歲時，跳兩級樓梯前左腳條孖骨斷咗，做完手術，去廁所都要我同工人兩個抬佢落街去，之後我同啲工人姐姐講，千祈唔好畀佢跳，因為最貴係佢對腳。」她指愛犬做手術後傷口痛導致心情差，更曾與她「大打出手」：「都真係幾甘！佢嗰時差唔多1歲，打完石膏又成日舔，話佢兩句就突然撲上嚟低吼，佢企喺度有5呎1吋，咁咪互相推囉！跟住佢咬咗我隻手一下，之後大家推到攰，佢匿喺廚房同我對峙咗好耐，後嚟幾日我唔睬佢，佢就頭耷耷靠喺我大髀氹我。」

超有性格愛引人注意

芝齡不諱言面對愛犬，自己經常處於下風：「佢唔會主動同你玩，有時我返到屋企，佢坐喺梳化揈兩下尾就算，心情好咪舔下你，但鍾意引人注意，有次我攤喺梳化，佢無啦啦成個Pat Pat坐上嚟。」問到有否訓練Bro？她即笑說：「有，不過佢好睇心情，有嘢食會行埋嚟，攰就睬你都傻，逼佢仲會吠我，好衰㗎！」雖然如此，但Bro也有乖巧之時，拍攝當日對主人任何指令也非常配合，難怪芝齡錫到燶，還抱起Bro扮舉重，玩得相當開心。

Bro小資料

性別：男（4歲半）

體重：28kg

品種：Brozoi

身價：逾10萬元，每月開支5、6千元

出生地：俄羅斯

注意事項：因為腳長易斷，不能過重，不能吃過甜食物。尾巴毛很長，每日要花時間梳毛打理。