純電IONIQ 5發表

全新純電動車品牌IONIQ的首款電動車IONIQ 5發表，提供58kWh標準版及72.6kWh長續航版，各有四驅或後驅選擇。（互聯網）

Hyundai集團旗下全新純電動車品牌IONIQ，發表了該品牌首款電動車IONIQ 5。

IONIQ 5採用集團 E-GMP 模組化平台構建、以中型CUV定位、擁有4,635x1,890x1,605mm的車身長闊高、軸距長達3,000mm。

提供58kWh標準版及72.6kWh長續航版，各有四驅或後驅選擇。其中72.6kWh長續航版(後驅)擁有可達480km(WLTP) 的最大續航力，72.6kWh長續航版(四驅)則擁有5.2秒破百的能力，惟僅供應北美巿場。

睇番有機會輸港的58kWh標準版，擁有173kW(四驅)和125kW(後驅)最大輸出功率，峰值扭力則為605Nm(四驅)及350Nm(後驅)。0-100km/h分別6.1秒(四驅)及8.5秒(後驅)。

充電方面，可以400V或800V快速充電，充電功率可高達350kW，只需分鐘更補充100km續航力，充電由1成至8成亦只需18分鐘。值得一提，車載V2L對外供電功能。