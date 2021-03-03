減肥保雙峰　女星「唔瘦波」秘方大公開！

減肥是許多女生終生事業，但經常減肥自然連胸都被減埋，個個女仔都想減肥「唔瘦波」，需知道胸部是由脂肪組成，因為減肥是減掉脂肪，所以減脂絕對會減掉胸部，但為何好多女星都擁有窈窕身形，但胸部仍然堅挺呢？其實真的可以靠後天食療及運動補救，達致瘦身不瘦胸的效果。

孫慧雪推介食療不減胸

擁有C CUP上圍的藝人孫慧雪就親身試過每天都喝木瓜奶與豆漿，持續一段時間後，上圍明顯變得豐滿，故此，她向女生推薦了一系列豐胸食物，分別是牛奶、豆漿、木瓜、杏仁、魚湯、豬腳、雞腳、魚皮、魚肚、三文魚、雞蛋、松子、粟米、紅棗、蠔、蜂王漿、龍眼肉及核桃等等，希望女生進食後會有明顯的效果。

其實孫慧雪的食物都是屬於均是高蛋白質與不飽和脂肪的食物，都有助身體調節女性賀爾蒙，除了攝取多元不飽和脂肪之外，魚類、堅果類食物也是理想的選擇，能夠促進身體賀爾蒙分泌，有助乳房健康。而豬腳魚湯等，由於含有豐富骨膠原，不單豐胸還能達到保持肌膚彈性的功效。

知道要多吃的東西，也要知道有甚麼食物不能吃，要維持美胸，就要戒掉高糖、高鹽食物，這些食物會阻塞血管與乳腺，破壞體內賀爾蒙平衡，女生還是少吃為妙。而孫慧雪就曾以低醣飲食法減重，1個月內成功減去10磅。方法是盡量減掉澱粉，正餐以蛋白質為主，配上大量蔬菜，吃飽又不用捱餓。而她的減肥餐單，午餐吃水餃通粉與雞蛋，晚餐多吃海鮮，例如蟹與蒸魚。

高海寧4招瘦身不減胸

擁有33C逼爆上圍的無綫咪神高海寧（高Ling）就分享4招瘦身不減胸妙法，高Ling減肥期間會以麥皮代替三餐。因為麥皮有飽足感，不會輕易感到肚餓。 煮麥皮最好用熱水或脫脂奶沖。之後就可以更改餐單。早餐吃粉麵和粥等清淡食物，而晚餐則以水果代替。如果需要拍攝，她更會全日只吃白灼蔬菜及烚蛋，以確保身材完美。

第二招就是吃辣，高Ling是無辣不歡之人，她認為吃辣能夠加快新陳代謝，達到出汗的效果，有助排走身體廢物，令減肥的速度提升。不過不能吃辣的人要適可而止，別過分勉強自己。

第三招就是到健身室做重訓和各種針對性鍛煉，令身體線條更結實。除了去健身室，她也會在家中玩呼拉圈。呼拉圈可以重點收腰，令腰部線條又瘦又實。

第四招抬腿刮痧去水腫， 高Ling除了有美胸外，還有一雙又瘦又幼的美腿，她回家後便會抬腿來保持腿部線條。躺在床上，然後將雙腿靠牆提高，有助去水腫，令腿部更修長。另外，她也有「刮痧」的習慣。將身體毒素「刮」走，減少出現水腫的機會。

郭書瑤令運動變習慣

擁有32E上圍的台灣「童顏巨乳」郭書瑤（瑤瑤）有着傲人身材，聲音甜美而被封為「宅男女神」！身高155cm的她，出道時有少少Baby fat，後來憑自己努力減到43.8公斤！不過仍然維持住E Cup雙峰，秘訣其實與港姐孫慧雪差不多，她說要注意蛋白質和膠原蛋白的補充，在運動過後更要適當補給，便不會造成胸部縮水的問題！

而豐胸食材一共有分6大類：豆漿、蛋類、海鮮、奶類、肉類和堅果類。另外，她每星期都會上健身房做重訓，更會做空中瑜伽、鋼管舞，最重要讓運動變成習慣。平時有空她會按摩雙腿去水腫通淋巴！她會用精油在腿部外側推拿，持之以恒就會看見美腿的效果！

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