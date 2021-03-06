非一般40億千金　蔡頌思軍訓中暑冇人可憐

「40億千金」蔡頌思（Jocelyn）早前離港接近半年，到北京電影學院進修，並在內地接拍了一個短劇，以及與高海寧合作網絡電影，她表示戲中只有她們兩個港人，大家同聲同氣分外親切：「最搞笑係我哋講廣東話對白，工作人員聽唔明，經常唔知我哋已經演完。」

內地掘金 十指乾到裂

雖算是在內地掘金，惟Jocelyn直言酬勞跟香港差不多，而且在內地賺錢並不輕鬆，因不適應天氣，她十隻手指頭全爆裂流血，在零下10度低溫下住在沒暖氣的酒店，要貼20個暖包才能入睡，而且每日拍足20小時，拍畢還要花時間背對白，以免因普通話差NG連累其他演員：「嗰段時間真係好辛苦，我係夾硬嚟，拍完成個人虛脫，元氣大傷！」問到當地人是否知道其千金小姐的身份？她說：「唔知，如果講有錢，喺內地好多人有錢過我，佢哋只當我係普通演員。」

對Jocelyn來說，肉體上辛苦不算甚麼，情感上才最難受，她曾因思鄉而落淚，即使新年要隔離亦選擇回港，可是家人對她並無不捨：「媽咪話又要隔離，叫我唔好返嚟！爸爸就話最好捱多啲。」又自爆家中五兄弟姊妹讀書時全都去過接受軍訓， 而她受訓時試過中暑想回家，卻遭母親狠心拒絕：「佢話唔可以半途而廢，郁啲唔舒服就話要返屋企。雖然係辛苦，但正因為父母咁嚴格嘅家教，先鍛煉到我堅強嘅性格。」