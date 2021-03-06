與靈界有聯繫！洪永城演驅魔人驚陰陽眼解封

無綫最近「風起雲湧」，不少網民推測黃翠如及洪永城等「有線幫」失勢！據知有關方面知人善任，洪永城將以男主角身份演出驚悚新劇，自言大膽的他坦言擔心「踩界」演出，隨時令自己的陰陽眼再次開通！

洪永城（Tony）於無綫劇集《陀槍師姐2021》演大奸角，引起熱話，他再被「授命」，將夥拍組合農夫及傅嘉莉等，演出懸疑驚悚新劇《凶宅清潔師》。飾演驅魔人的他，預計要到靈堂等拍攝，問到如何演繹角色？他笑言：「我本身有返道堂，但其他嘢真係唔識，可能要去跟人學吓啲招式（驅邪）囉。」

做儀式「封眼」

他自爆小時候有陰陽眼，經常與靈界緊密接觸：「成日睇到有白光同黑影，所以就同媽咪講，佢帶我去佛堂做咗啲儀式，封咗對眼，之後就再睇唔到喇。（拍劇開返對眼點算？）都驚㗎，不過冇辦法，開咗咪再封囉，哈哈！（你本身大膽？）係，好似我依家知道個故事大綱，有時會同同事分享，點知嚇到佢哋大嗌，叫我唔好再講！」其實無綫以往拍過不少靈異題材的劇集，例如《大鬧廣昌隆》大收旺場，故台前幕後對《凶》劇信心十足，Tony說：「詳情就容後等公布啦。」