名門讌客得獎名廚推介　$200有找龍蝦鮑魚大餐

【特約報道】晚市堂食恢復後，市民消費意欲增加，令餐廳紛紛推出新優惠吸客。名門讌客飲食集團全線分店最近推出「龍蝦鮑魚海鮮大餐」，每位只需$198就可以品嘗到多款巧手炮製的時令海鮮，想大快朵頤仲可加指定價錢升級澳洲龍蝦。同場還有皇牌晚飯優惠，精選菜式以超抵優惠價益街坊，選擇多元化。

海鮮大餐 升級歎澳龍

名門讌客飲食集團的大廚峰哥曾任職多間著名中菜館，多年來獲獎無數，如旅發局的美食之最大賞等。他和團隊對於店內的食材都精挑細選，海鮮每日返貨，保證優質新鮮，為客人炮製美味的菜式，配合華麗的場地和專業的服務，再加上親民的價錢，令餐廳出品備受客人熱捧。

集團逢星期一至五推出每位$198（兩位起，逢星期六、日及公眾假期加$20）的「龍蝦鮑魚海鮮大餐」，就可吃到上湯焗龍蝦、黑松露干迫斑球、果皮蒸大連鮮鮑魚、蒜蓉粉絲蒸日本帶子、蛋黃金沙焗海蝦、酥炸廣島生蠔等多款海鮮美食，每位加$80便可將上湯龍蝦升級至澳洲龍蝦，讓味蕾享受推向更高層次。

晚市優惠 筍價益街坊

除了套餐之外，單點小菜都有皇牌晚飯優惠，以超值價錢益街坊。例如澳洲龍蝦以上湯焗煮方式炮製，再配上伊麵底盡吸精華，啖啖鮮味，優惠價只是$268/隻。龍躉大斑兩味是另一推介，分別有蒜蓉蒸斑頭腩和翡翠炒斑球，前者選用雲耳、蒜子和冬菇片來蒸頭腩，後者以油泡斑球爽口彈牙，兩道菜夾埋都係$138，夠晒超值。若然是小家庭可選擇清蒸花海斑，約1斤的花海斑只需$68。另有刺身級帶子製作的蒜蓉粉絲蒸元貝，富陳皮香的果皮清蒸孔雀鮮鮑魚等，愛吃海鮮的各位不能錯過。

喜歡啖啖肉的話，皮脆肉嫩的名門燒鵝皇、肉嫩多汁的紅燒皇子鴿，以及外脆內嫩的招牌拔絲骨，也是優質之選，例如紅燒皇子鴿只要$23.8便可品嘗得到。上述優惠菜式2至6位可選一款，7位或以上可選兩款（2位起），想一飽口福就要把握機會。

龍蝦鮑魚海鮮大餐

名門三小品

上湯焗龍蝦（伊麵底）

（每位半隻）

黑松露干迫斑球

果皮蒸大連鮮鮑魚

（每位一隻）

蒜蓉粉絲蒸日本帶子

（每位一隻）

蛋黃金沙焗海蝦

酥炸廣島生蠔

精美糕點

推廣價每位$198（2位起）

*上湯龍蝦升級為澳洲龍蝦，每位加$80

*逢星期六、日及公眾假期加$20

名門壹號（西九龍店）

地址：九龍荔枝角深盛路9號

宇晴匯2樓80-86號舖（荔枝角鐵路站D4出口）

訂座電話：2628 9278

名門壹號（上水店）

地址：上水龍琛路48號

上水匯11樓及12樓全層（上水鐵路站A3出口）

訂座電話：2363 2308

旗下品牌系列：

名門讌客（葵芳店）

地址：新葵芳花園商場一樓（葵芳鐵路站A出口）

訂座電話：2628 9363

名門讌客（觀塘店）

地址：九龍觀塘牛頭角道300號裕民中心地下及一樓（牛頭角鐵路站B出口）

訂座電話：2628 7638

名門讌客（天水圍店）

地址：天水圍天秀路8號悅品酒店3樓宴會廳（輕鐵線天秀站）

訂座電話：2388 2611

名門讌客（錦田店）

地址：新界錦田大馬路110號（錦上路鐵路站A出口）

訂座電話：2628 9818

全線WhatsApp訂座/酒席專線：9155 1579 / 6806 8080