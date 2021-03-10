陳葦璇分享Keep Fit心得　食嘢走汁忌快跑

歌手陳葦璇自參加ViuTV選秀節目《全民造星III》後聲名大噪，密密接Job無停手，但仍然都Keep得到個靚樣，全因私下非常注重養生，由內到外都有Tips分享﹗先講飲食方面，她表示雖然平時工作好忙，但一有時間就會做買餸婆去街市掃貨，再親自下廚︰「出面食嘅嘢係就好味啲、濃味啲，對我嚟講如果好攰反而想食啲清淡嘅嘢，好鍾意食番茄同蔬菜，會建議用蒜、辣椒嚟代替調味料，加埋嚟炒會惹味啲，唔使一定要汁，因為汁嘅脂肪、糖分係最高。」她又推薦自製檸檬水護膚，限定每日飲1公升檸檬水︰「飲完覺得好Fresh，亦有飽肚感。」

至於做運動方面，葦璇自爆前年考了健身教練牌，不過並非為做教練，而是想了解健身資訊，自助操弗靚Body︰「天生係運動員身形，所以隻腳都唔算話幼，最近開番健身室，都有上去操番靚個肌肉線條，特別係Pat Pat同腳，就算依家叫我着短褲都唔怕。」除了做Gym，她指跑長跑亦是其中一個方法塑造身形，但就忌快跑︰「辛苦得嚟又難Keep，可以放慢速度1星期2次，每次半個鐘至1個鐘，其實行山都消耗到，又舒服。」