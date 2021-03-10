男士對棒狀物，總會有種莫名嘅迷思，原因你懂的！講起棒（Stick），喺英文情色俚語中，其實亦不乏有趣嘅意思，而喺成人作品中更有唔少經典之作，依家一齊睇睇啦！

男士兵器

「Stick」可解做木棒、拐杖、棒狀物等等，亦因為咁嘅緣故，所以喺情色俚語中佢係指男士嘅兵器。如果大家有睇外國成人網站嘅話，仲會發現佢哋會用「Sticker」同「Stick Finger」嚟形容男士呢個部位。

另外，問吓大家知唔知「Sex On a Stick」係乜嘢意思？咪睇到又「Sex」又「Stick」，以為係講鹹濕嘢，其實佢係形容非常性感又吸引嘅女人，例句：Queenie is so sex on a stick!（Queenie真係好性感又迷人呀！）

重力打樁

要講出幾個性愛體位，相信大家都可以隨口噏到出嚟，但係問到佢哋嘅英文名時，大家又識唔識答呢？好似「人肉打樁機」嘅英文，原來就係叫做「Deep Stick」。玩法好簡單，女士先瞓喺床上，然後提起雙腿，而男伴就捉住女伴雙腿並趴喺對方身上，從上而下進行活塞運動，由於男士動作猶如打樁，故此便以此命名。

兩強聯手

經濟學上有強強結合，原來喺四仔作品中亦不乏強強聯手嘅作品，其中就有呢套由Simon Wolf Productions喺2013年6月推出嘅《Lick It, Stick It, Rip It, Ride It》。雖然呢間片廠唔係好出名，但演出嘅兩位脫星Kylie Ireland同Penny Flame卻大有來頭。1970年5月26日出生嘅Kylie Ireland，1994年出道，翌年喺AVN頒獎禮獲得「最佳新進脫星獎」，2005年更進入AVN名人堂。1983年2月22日出生嘅Penny Flame，2002年出道，喺AVN頒獎禮多次奪得「最佳性愛技巧」獎項，2008年更榮獲「最佳脫星」。由兩位天后級脫星同床獻技，難怪呢套作品被視為經典。

最強棒技

講到玩棒，近年有位女優玩得相當唔錯，佢就係喺2018年4月以Ideapocket專屬女優身份出道嘅一条美緒。1996年11月30日於山形縣出生嘅佢，身高僅得148cm，擁有一對33D巨乳，出道前係寫真女優，清純形象吸引大家嘅目光。同年7月轉做企劃單體女優後，便改變形象以好色癡女示人，床技威力更係以倍數提升，尤其係玩弄棒棒嘅功夫，更係出神入化，2018年7月推出嘅作品《性愛筋肉發達苗條美少女》，被喻為最強棒技之作。