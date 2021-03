男士對棒狀物,總會有種莫名嘅迷思,原因你懂的!講起棒(Stick),喺英文情色俚語中,其實亦不乏有趣嘅意思,而喺成人作品中更有唔少經典之作,依家一齊睇睇啦!

男士兵器

「Stick」可解做木棒、拐杖、棒狀物等等,亦因為咁嘅緣故,所以喺情色俚語中佢係指男士嘅兵器。如果大家有睇外國成人網站嘅話,仲會發現佢哋會用「Sticker」同「Stick Finger」嚟形容男士呢個部位。

另外,問吓大家知唔知「Sex On a Stick」係乜嘢意思?咪睇到又「Sex」又「Stick」,以為係講鹹濕嘢,其實佢係形容非常性感又吸引嘅女人,例句:Queenie is so sex on a stick!(Queenie真係好性感又迷人呀!)

重力打樁

要講出幾個性愛體位,相信大家都可以隨口噏到出嚟,但係問到佢哋嘅英文名時,大家又識唔識答呢?好似「人肉打樁機」嘅英文,原來就係叫做「Deep Stick」。玩法好簡單,女士先瞓喺床上,然後提起雙腿,而男伴就捉住女伴雙腿並趴喺對方身上,從上而下進行活塞運動,由於男士動作猶如打樁,故此便以此命名。

兩強聯手

經濟學上有強強結合,原來喺四仔作品中亦不乏強強聯手嘅作品,其中就有呢套由Simon Wolf Productions喺2013年6月推出嘅《Lick It, Stick It, Rip It, Ride It》。雖然呢間片廠唔係好出名,但演出嘅兩位脫星Kylie Ireland同Penny Flame卻大有來頭。1970年5月26日出生嘅Kylie Ireland,1994年出道,翌年喺AVN頒獎禮獲得「最佳新進脫星獎」,2005年更進入AVN名人堂。1983年2月22日出生嘅Penny Flame,2002年出道,喺AVN頒獎禮多次奪得「最佳性愛技巧」獎項,2008年更榮獲「最佳脫星」。由兩位天后級脫星同床獻技,難怪呢套作品被視為經典。

最強棒技

講到玩棒,近年有位女優玩得相當唔錯,佢就係喺2018年4月以Ideapocket專屬女優身份出道嘅一条美緒。1996年11月30日於山形縣出生嘅佢,身高僅得148cm,擁有一對33D巨乳,出道前係寫真女優,清純形象吸引大家嘅目光。同年7月轉做企劃單體女優後,便改變形象以好色癡女示人,床技威力更係以倍數提升,尤其係玩弄棒棒嘅功夫,更係出神入化,2018年7月推出嘅作品《性愛筋肉發達苗條美少女》,被喻為最強棒技之作。