新一代登月錶　換「芯」致敬

超霸系列專業登月錶Speedmaster Moonwatch一直是OMEGA最具代表性的腕錶設計，面世至今超過半個世紀，依然定期注入新元素演繹腕錶設計。來到2021年，OMEGA決定為最新一代登月錶換上擁有Master Chronometer認證的防磁機芯，其外觀設計靈感就源自1969年被太陽神11號太空人在月球上所佩戴的第4代登月錶（ST 105.012），腕錶多個特色細節如不對稱錶殼、雙斜邊錶底蓋及「Dot Over Ninety」刻度等都是向昔日經典之作致敬。

這枚全新版本登月錶的最重要轉變是：配置了Co-Axial Master Chronometer 3861機芯。這枚全新機芯可以確保腕錶在高達15,000高斯磁場的極端環境下仍然保持穩定運作，其精確度、性能及防磁效能均達到業界最高標準。除了為腕錶進行換「芯」手術外，新作於外觀上亦作出多項改良，例如：光面錶帶採用每排5片的拱形錶節及經條紋緞面打磨的全新錶扣，並參照3861機芯頻率，將錶盤分鐘軌道由以往每秒5格變成每秒3格，體現了品牌對精確度的嚴格要求。

腕錶將會推出8個不同款式，42毫米直徑錶殼分別有不銹鋼、18K Sedna Gold及18K Canopus Gold之選，並配上相同的金屬錶帶或皮革錶帶。最特別是不銹鋼款式有齊藍寶石水晶鏡面和碳纖維玻璃膠鏡面（Hesalite Glass）兩款設計，後者（俗稱「波膠面」）更搭配塗層尼龍錶帶，深受Vinatge風格愛好者追捧。