NPM紋髮專家 快速「增」髮無損回復美麗

NPM紋髮專家- ZA老師是香港首位使用NPM專利紋髮技術的導師，同時亦是香港、新加坡及中國NPM品牌總代理。（客戶提供）

【特約報道】都市人生活壓力大，作息時間不定時，營養攝取不均勻，再加上一系列的吹拉染燙，這些通通都是導致脫髮的元兇。髮線向後移、M字額與愈變愈薄的髮量已經成為了不少人的頭號隱憂，防脫髮的產品愈出愈多不過都不能解決燃眉之急。要快速增髮除了戴假髮片、用髮際線粉，甚至進行植髮這種大手術外，還有一種既簡易又持久且不傷害自身毛囊的方法，那就是紋髮。

紋眉、紋眼線就聽得多，但原來髮都可以紋，要進行紋髮首要是選一間技術好、信譽佳的店鋪，NPM紋髮專家絕對是大家變美的不二之選。NPM是來自以色列的品牌，在2014年更正式設計發明Roller紋髮專利針，採用特別設計的色素和應用方法，締造像真度最高的模擬髮效果，技術先進，導師經驗豐富，是信心的保證。

【香港NPM紋髮先鋒 以先進技術針對處理「髮」的煩惱】

NPM紋髮專家（ZA老師）是香港首位使用NPM專利紋髮技術的導師，同時她亦是香港、新加坡及中國NPM品牌總代理，既是香港的第一亦是唯一。 ZA老師綜合市面上三大紋髮技巧，包括 NPM紋髮、SMP紋髮及線條紋髮技術，根據客人脫髮問題針對處理，取長補短解決脫髮後的外觀問題。

【NPM紋髮原理與效果】

NPM紋髮採用純天然植物色素，是一種利用色素著色於頭皮皮膚表皮層的技術，做出尢如頭髮或毛囊的視覺效果，在脫髮的位置上加以修飾，可以處理不同脫髮類型，如髮界變闊、髮線向後移、地中海、全光頭等等。大約1-2小時即可回復美麗，效果可維持3-5年，顏色會隨皮膚新陳代謝漸漸褪色。由技術到材料都不傷毛囊，不會影響秀髮的生長，「增」髮、養髮兩不誤。