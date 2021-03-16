做個環保人　回收膠樽換禮品

疫情開始，由於物資短缺，那時唔少人四出搜羅膠樽自製消毒用物品，以及大手入各式消費衞生用品，而呢啲產大部分都係用膠樽盛載，用完之後千祈咪當一般垃圾掉丟，連埋一堆日常清潔用品嘅洗頭水、護法素、洗潔精等膠樽齊齊攞去回收，循環再用，好好保護地球資源喇！雖然話回收膠樽、循環再用呢啲環保行為係公民責任，之不過如果係盡到公民責任嘅同時，又可以學到嘢兼有回報就絕對係Bonus！

首先大家要知膠樽都有分類，分別係第1類PET（聚對苯二甲酸乙二醇酯）、第2類PE-HD（高密度聚乙烯）、第3類PVC（聚氯乙烯）、第4類LDPE（低密度聚乙烯）、第5類PP（聚丙烯）、第6類PS（聚苯乙烯）、第7類O（OTHER其他），想知膠樽屬邊一類，一般可以喺樽底見到個塑膠材料編碼（Plastic Coding System），好似一般嘅細樽裝飲品膠樽多數係用聚對苯二甲酸乙二醇酯（Polyethylene Terephthalate，簡稱PET或PETE）製造，材料編碼為「1/01」；而呢個編碼係方便分類回收再造。

世界綠色組織於2019年在「可口可樂基金會」全力支持下，舉辦「齊回收‧樂共享」乾淨膠樽回收獎賞計劃，分別喺全港多個私人屋苑、商場、學校等地方舉辦回收活動，透過推廣社區飲品膠樽回收，教導市民乾淨回收嘅重要性。而新一屆乾淨膠樽回收獎賞計劃由去年10月底至今年初舉行。今年回收除了1號飲品膠樽（聚對苯二甲酸乙二酯）、簡稱（PET）嘅一般飲品膠樽外，亦回收2號膠樽（高密度聚乙烯）、即HDPE，大部分洗潔精同洗頭水樽都係呢一類。

喺呢個3月嘅周五、六及日，會分別喺旺角港鐵站上蓋嘅大型商場及北區、沙田區嘅商場舉行回收日。大家只要投入至少一個PET 1號或HDPE 2號膠樽，可以獲得唔同種類嘅紀念品，投入膠樽數量愈多，紀念品愈豐富，舉例投入1至5個膠樽，可以獲得可口可樂杯墊或MEMO紙本或便利貼本一個，又或投入26個或以上膠樽，可獲「Short-it膠樽FUN類回收袋」或可重用水樽等。