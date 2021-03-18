意大利場景CG製作勁逼真　宋仲基對綠幕1秒入戲獲讚

由韓國男神宋仲基、氣質女神全汝彬、2PM成員玉澤演主演嘅韓劇《黑道律師文森佐》播映以來好評如潮，題材踩界，睇盡行業黑暗。主角靚仔靚女不在話下，靚人梗係要配靚景，劇中盡覽唔少意大利宏偉建築以及綠油油嘅葡萄園。

首集見到飾演韓裔意大利律師黑手黨顧問Vincenzo嘅宋仲基，chok住放火燒對手嘅葡萄園，場面夠晒震撼，有網友話希望疫情後能到當地遊覽。

不過，原來劇中所有意大利場口，全部係電腦CG後製，唔係劇組公開製作花絮，真係呃晒所有觀眾！唔單止意大利嘅建築物外貎或內部，大宅或果園，甚至拍落車戲時旁邊嘅街景，全部都係假假假！

其實劇組本來安排到當地拍攝，可惜新冠肺炎疫情影響，只能靠後期製作。由於CG效果逼真程度達5粒星，幕後花絮影片曝光後，立刻引發全球網民熱烈討論，猛話逼真到搵唔到破綻，大讚韓國後期製作技術，媲美國際級電影水準，唔怪得製作費高達港幣1.4億！雖然啲景全部都係假，但唯一係真，同時最值得一讚，絕對係宋仲基嘅演技，面對住多塊綠幕，真係搵塊葉都冇，仍然能夠1秒入戲，做到七情上面，專注力少啲都要瘋狂NG！