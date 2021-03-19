【特約報道】每月一次的「大姨媽」，雖然會令人變得虛弱、疲倦，但只要在經期有效幫子宮「排毒」，促進廢物排出，經期後就能好好減肥補身、強壯身體。不過有些女生每月月經總是排不乾淨，月經周期長短不一、經量過多或不規則陰道流血，中醫稱為「經期延長」。

經期延長的病因，可以理解為先天稟賦不足，或日常起居生活習慣令脾腎兩虛，無力統攝氣血蓄溢，造成氣血失調或肝氣逆亂沖任失司氣血因而妄行。要止血調經，先要透過月經的特點，再分析出你的體質是屬於氣虛、虛熱或是血瘀。

氣虛者月經表現為經色淡紅、量多質稀，並兼夾神疲體倦、語聲低微、容易腹脹納呆、爪甲無華、面色蒼白。此証型多由脾氣受損而致，患者宜檢討自己飲食習慣，避免進食辛辣刺激、生冷油膩、難以消化的食物，建立良好的飲食習慣，保護脾胃健康。

虛熱者月經表現為量少、經色鮮紅而質稠，並見口乾咽燥、手足心熱、眼睛乾澀、視物昏花、潮熱、大便乾結、皮膚乾燥。這類患者陰液多有不足，展現出乾而不潤的特點。若為虛熱火旺者應保持心情開朗，避免情緒波動傷及陰分，亦宜清淡飲食，煎、炒、炸、焗等熱氣的製法和食物都要避免。

血瘀者月經經量可多可少，夾有血塊，經色紫黯並且小腹疼痛拒按。血瘀是經期延長等主因，保持肝氣免於鬱結有助改善月經情況，為此盡量積極樂觀面對問題，適量運動、建立正常作息。

可能有女生看到「虛」，就急着要補身，但切忌亂補一通。「Angel，我個人好虛寒，咁我日日飲四物湯咪得囉！」如果你日日飲四物湯，分分鐘大姨媽來足一個月都唔停！其實四物不是居家保健的飲品，而是藥物，不是每個人都適合，也不是一年四季或每日都可以飲。四物不但補血，最重要的是有活血化瘀、疏經活血的功效，所以如果你本身沒有瘀滯，千萬不能在經期期間飲用，否則會造成血崩、血流不止、月經量過多。

可以改為飲用「桑寄生杜仲紅棗茶」，比起四物湯平和，藥力較緩。桑寄生入藥歷史悠久，作爲《神農本草經》的上品中藥，意即可以久服而不傷身，没副作用，能補腎養血、紅潤臉色、減輕腰痠背痛，無論男女也能喝。煮法很簡單，將桑寄生、杜仲各3錢、紅棗6粒，5碗水煮成1碗水即可。平日亦可多按摩內腳踝骨最高點往上三寸的「三陰交穴」，此穴是肝、脾、腎三經的交會穴，與泌尿、生殖系統有密切聯繫，能補三經之陰，有助除濕通絡、健脾益氣、滋補肝腎、調理月經等。

經期延長的治療原則，首先是止血，血止了之後再調理。如果經期延長問題嚴重，有可能是婦科疾病的表癥，長久下去亦可引致其他問題損害身體機能，宜早日求醫。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。