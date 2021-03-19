郭晉安重提第三者：唔覺得自己錯！

視帝郭晉安（安仔）近年頻頻扮演專業人士，但在劇集《失憶24小時》突改戲路，飾演欠債鋌而走險，牽涉入綁架案的低下層角色，與首次合作的譚俊彥（Shaun）產生化學作用，甫啟播已吸引網民猜測故事發展。

談到今次為角色「取經」，安仔說：「專登落去鴨寮街幾次，乘機搵人吹吓水、取吓經。同Shaun本身唔相識，但好快發現佢有備而戰，大家演繹反差大，容易引起關注。（有冇試過好似戲裏面咁搵人笨？）應該咁講，TVB好多呢類（搵人笨）精英，好似通告現身遲少少，就會有人屈你請下午茶，我啱啱入行就試得多，呢種係另類文化、維繫感情嘅一種，畀人搵笨都好開心！」

工作忙疏忽照顧

劇中他對前妻譚凱琪（Zoie）不離不棄，更抱起對方跑足9條街求醫，可惜Zoie卻移情他人。問安仔可有這方面的「深刻記憶」，他坦言：「應該好多人都上過呢一課，之後畢生難忘，會令你日後面對感情問題時，能夠得到提升。當時入行冇耐，工作太忙冇時間照顧對方。（無疾而終？）出現咗第三者，太年輕唔識咩叫問題，亦唔覺得自己有錯，好彩當時開工，日日瞓得幾粒鐘，有時間都淨係用嚟記劇本，根本冇時間諗（失戀）。不知不覺間過咗3、4個月，突然有日醒起，覺得好似打咗嗎啡針咁，冇晒事喇！」

生於「大家庭」的安仔，劇中與江欣燕及何遠東的兄弟妹情，同樣教人感動。談到親情，他流露溫馨笑容說：「細個屋企唔大，熱天時咁多兄弟姊妹鋪張席齊齊坐，當把風扇吹到埋嚟，有得涼吓好開心，一到冬天就逼埋一齊取暖。當時冇乜娛樂，最鍾意夜晚一齊聽鬼古，童年就係咁過。」

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