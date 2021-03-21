被爆宅度假「釣魚」！《愛回家》朱凌凌開房蜜會Honey

現年22歲、新一代男神吳偉豪，憑《愛．回家之開心速遞》「朱凌凌」一角為人認識，月前被爆有個年長10歲的圈外女友Charlotte，但據知最近已分手，2人在報道出街後感情轉差，之後索性不見面，姊弟戀極速玩完！其實他本身無意承認戀情，因為被踢爆去Staycation（宅度假）才焗認拍拖。

愛犬「出賣」關係

男方的圈中朋友看不過眼玩踢爆，指靚仔兼形象健康的吳偉豪其實溝女無數，為人花弗，愛同時與不同女生搞曖昧，更專用Staycation一招約去酒店過2人世界，受邀對象包括不少上位女星，據知現年26歲、憑《學是學非》彈起的「美人魚港姐」何泳芍（Honey）就曾應約！

2人曾合作《愛》劇，雖然Honey只客串過幾集，但已成為男方目標，加上2人同樣愛行山及玩水上活動，零舍啱Key。據知他們曾結伴行山，雖然刻意不分享合照，但就被愛犬「出賣」！以戰鬥格行山的Honey曾分享摸狗照，狗狗正是吳偉豪的愛犬，而男方亦曾在社交平台分享人狗合照，2人的親密關係因而外洩！

吳偉豪似乎對身材出眾的女生情有獨鍾，舊愛Charlotte身材火辣，而Honey亦擁有34D心形胸，平日愛大方騷身材，更曾在《3日2夜》半裸上陣，難怪會吸引到男方「點燈」！記者就此事致電吳偉豪，他表示：「絕對冇咁嘅事，冇嘢回應。」另一當事人Honey則未有接聽電話，短訊亦已讀不回。

「舊愛」林凱恩力撐

在《愛》劇飾演「朱凌凌」舊愛的「Bonnie」林凱恩，表示對傳聞毫不知情，並力撐拍檔：「佢冇約過我，但以我認識佢嘅為人，佢係一個工作認真、充滿陽光同正能量嘅男仔，可能佢太靚仔，大家對佢太多幻想！（有冇聽過佢收工約女仔？）冇呀，見佢好快返屋企，佢好黐家！（等埋位有冇見佢講電話同Send短訊？）冇呀，見佢睇劇本多，佢好勤力㗎！」