肥妹變索女！簡思恩失戀放縱自己亂識男仔

模特兒出身的簡思恩（Melody）最近殺入娛樂圈，早前於網劇飾演殺手，當中不乏打鬥場面，她積極學功夫及翻騰動作裝備自己。她表示視張建聲為男神，希望有機會跟對方合作，從中偷師：「我好欣賞佢，覺得佢演得好放又有型。最近我識到佢真人，即時心心眼。佢好nice，試食完我整嘅健康班㦸讚好味。」至於女藝人，她喜歡湯怡，大讚對方充滿陽光氣息兼身材一流。問到會否接受性感演出？她坦言不介意健康性感：「我做運動做得咁辛苦為乜？唔通照鏡畀自己睇咩！」

曾經反叛亂識男仔

身形弗到漏的Melody自爆半年前還是肥妹仔一名，當時她由模特兒轉做幕後，因暴飲暴食令體重飆升20磅，後來靠飲食及運動減肥：「我一星期做6日運動，有時一日做5、6個鐘，我當自己係運動員咁操練，加埋教人，最瘋狂試過1日做12個鐘運動。」不單變成減肥達人，還計劃出書公開消脂心得，甚至考營養師及健身教練牌。

講到感情生活，她自爆曾有一位拍拖近9年的男友，分手後一度放縱自己：「我以前超級乖，唔煙唔酒唔玩唔落酒吧，分開咗有種解放感覺，20幾歲先開始反叛，當時玩咗2、3個月，識咗唔少男仔，最後發現唔應該為咗放低之前一個而拍拖，只會加更傷害自己。」期間她跟相識兩個月的男生去旅行，但男方有心，女方無意，令旅程非常尷尬，她強調不會再讓「歷史重演」。