【獨家】廖啟智奮戰胃癌：年紀大機器壞！

東網收到消息，兩奪金像獎男配角的廖啟智，不幸患上胃癌，目前需要全面停工，即時入院接受治療，由於他曾一度病危，圈中好友都紛紛拍片打氣，幸好其靠意志力捱過這一關，亦多得太太陳敏兒全天候照顧。廖啟智接受東網訪問時承認身體欠佳，正積極抗病，充滿正能量的他有信心可以康復起來。

現年66歲的廖啟智（智叔）入行逾40年，拍過不少經典的電視劇及電影，在圈中是公認的好戲之人，演技完全獲肯定，更分別憑《籠民》與《証人》兩次奪得香港電影金像獎最佳男配角。事業平步青雲的他，原本與同是無綫藝員訓練班出身的太太陳敏兒擁有幸福家庭，並先後誕下3名兒子，惟細仔文諾年幼時患上血癌，後來太太接受不到細仔離世，因而患上嚴重抑鬱症，雖然接二連三遇上不幸，他亦能坦然面對，沒有自怨自艾，就算今次身體出現問題，亦第一時間入院治療。

據知智叔去年發現胃癌後，一直把患病消息低調處理，為的是不想打擾身邊人，也不想別人替他擔心，僅得少數好友獲悉此事，他在醫院抗病期間，情況曾急轉直下，他都堅持不通知任何人，只有家人陪伴他，幸好憑着堅強意志，最後病情總算穩定過來，而一班好友亦相當有心，當收到消息後，並紛紛拍片為在病榻的他打氣，希望他能夠早日打勝仗。

其實近年他都甚少見人，專心養病，並不時在周潤發鼓勵下跑山鍛煉身體。而主力在電影圈發展的他，現時亦有4部電影尚未上映。最近他患病的消息愈傳愈盛，事緣曾為香港浸會大學電影學院擔任全職講師的他，本來答應協助參與畢業生的電影作品，不過因未能應付拍攝，最後只能辭演，外界始知其身體不適。

東網就患病一事向智叔求證，他受訪時未有否認，並透過短訊表示：「謝謝關心，年紀大，機器壞，身體的確出現了不適，所以要趁早修理一下。（係咪辭演咗套戲？）為了愛惜身體，為了不耽誤劇組進度，知所進退，已通知劇組今次未能合作，現在專心調理身體，健康最寶貴。」再追問是否患胃癌時，他說：「請理解我需要安靜空間去調養身體，知道大家關心，但太多的問候，雖然是好意，也會是一種負擔，希望你們能體諒。」他更充滿正能量附上加油的Emoji，足證有信心對抗病魔。