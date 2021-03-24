丁子朗埋身肉搏　被戴祖儀奪第一次！

無綫新劇《青春不要臉》正密鑼緊鼓拍攝外景，劇中飾演小情侶的戴祖儀（Joey）及丁子朗有多場親熱場面，日前拍攝最為吸睛的埋身肉搏戲，她抵死笑言有幸同小鮮肉界代表子朗做對手戲，貼心到自備香口膠：「有好多激烈場口、有好多肢體上嘅接觸！（嘴部接觸？）超過添！從影以嚟咁激烈就係畀咗丁子朗，真係好浪漫！」問到會否因太熟而尷尬？她笑說未知，並大爆事前沒有跟對方溝通：「我諗大家都係專業嘅演員，一嚟就試當真，通常第一Take都係最好，依家心情好緊張！」

講到近日孖馮盈盈、江嘉敏、賴慰玲等主持新節目《解構心機女》，Joey表示錄影過程非常愉快：「入面有好多由日本男、女士教嘅心機行為，都食咗好多花生，大家又好肯分享心機行為。（馮盈盈同江嘉敏嘅微妙姊妹情都係花生之一？）見到報道先知原來有咁多花生，但拍嗰陣都唔覺得咁微妙，大家有講有笑，等我再留意吓先！」

子朗坦言是處男下海拍親熱戲，事前同樣有食香口膠做準備，深怕會令到對方尷尬而不舒服，希望大家可以在愉快、專業的情況下完成，又笑言慶幸對手是老友Joey，記者轉述對方指拍親熱戲前可Skip溝通環節，子朗笑住否認︰「係有溝通嘅，呢啲真係要溝通得好啲。」

問到拍親熱戲有否底線？他大方說身為藝術工作者可沒底線，但大前提是劇情是合情合理︰「唔會好夾硬話冇啦啦食個飯都要專登錫，相信公司、經理人、劇組都會好保護我哋，叫得我哋做就一定冇問題，就算之後再有親熱戲都OK，因為有咗今次經驗。」並謂當日有好多「電燈膽」在場，反而拍得更輕鬆︰「現場有好多工作人員，令我哋明白呢個拍攝只係一個Step By Step嘅過程，而我哋作為演員只係將件事呈現番出嚟，所以有佢哋從旁指導我哋，會冇咁尷尬。」