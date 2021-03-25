【阿Bob又係媒人！】陳定幫太太教你揀個好老公

今集《行媽咇》請來了玄學家陳定幫的太太楊錳霏（阿Bee），原來她跟陳師傅相識，是透過阿Bob（林盛斌）作為「月老」介紹，而節目中她更會教大家揀個好老公？想知點揀，立即去片。

楊錳霏還未成為陳太之前，不僅是位模特兒，也是一位兒童畫教師，今集《行媽咇》她更會即席教小朋友畫畫。從小是很喜歡畫畫的她，後來跟了一個北京美術學院的教授學習，並在他的畫室教小朋友畫畫，因而開始了兒童畫教師的生涯。她續稱：「其實小朋友畫畫，先天因素好有影響，好似我個女咁，我同我老公都係畫畫嘅人，我哋唔使特登去迫佢，佢都長期會自己畫畫。」

楊錳霏和陳定幫師傅的相遇並非偶然，當中有「月老」將二人牽在一起，而那人就是阿Bob（林盛斌）。有一次阿Bob看到她在社交媒體訴苦，內容大致是剛分手之類，然後阿Bob跟她說有好介紹，第二日隨即接載她到陳定幫師傅的辦公室，更指陳師傅算命很準確，她笑言：「咁我哋第一次見就睇全相，即是睇面相、手相，之後就交換咗電話而認識。」

作為玄學家太太的楊錳霏，當然有跟師傅偷師，她指如果想搵個好老婆：「女仔鼻頭有啲肉，就可以幫到頭家守財。」假如要揀好老公：「男仔就要揀啲咀唇唔好太薄，因為唇厚會重情，就會錫老婆仔女。」她笑稱見到陳定幫師傅的咀唇挺好，嫁得過。