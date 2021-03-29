【是日通勝】（一點居士）

辛丑年二月十七丙子水收日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上7時至9時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：交易、結網、納畜

忌：修廚、作灶、放水

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：3、5、7、8

幸運顔色：綠

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊

事業上遇阻滯，多與前輩交流，可化解危機。

金牛

與人共事要提防變數，但有機會遇上女貴人。

雙子

有諸多挑剔的傾向，小心因口舌是非而破財。

巨蟹

得到貴人的支持，就算遇困難也能逢凶化吉。

獅子

財運一般，宜檢討花錢習慣，投資必須審慎。

處女

工作上保持謙虛態度，有助博取別人的好感。

天秤

消費要節制，忌借貸過度，以免引起經濟危機。

天蠍

諸事不順，心不在焉，求財時容易誤踩陷阱。

人馬

心神恍惚，工作難集中精神，有點吃力不討好。

山羊

溝通能力佳，多展露笑容，可為事業帶來好運。

水瓶

維繫感情關係要靠包容，但也不能過度忍讓。

雙魚

事業運強，得到外力幫助，可望找到突破契機。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）牛 事業旺

（跌）羊 心情差

鼠

思緒活躍，只要夠認真，工作可望事半功倍。

牛

表現出優秀的領導能力，容易獲得同事尊重。

虎

精神飽滿，行動力強，大小事都不會難倒你。

兔

待人要謙遜，固執己見將給身邊人帶來麻煩。

龍

適宜與人合夥做生意，有望接觸具魄力的貴人。

蛇

以一顆包容的心對待身邊人，可促進家庭和諧。

馬

是日沖煞，運勢欠佳，行事易受負面情緒拖累。

羊

脾氣暴躁，易發生不快事情，待人宜寬容一點。

猴

有不服輸的堅強鬥志，可以從競爭中綻放光芒。

雞

壓力沉重，易犯小人，面對上司要步步為營。

狗

士氣旺盛，話頭醒尾，能輕鬆完成手頭工作。

豬

受惠於桃花運，單身者有望遇到合眼緣對象。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

認識自己 改造自己

家父經常說：「落地哭三聲，好醜命生成，一生都是命，半點不由人。」中華文化博大精深，在玄學範疇，有各種預測人和事的形式，其中「批八字」可以計算出一個人的健康、事業、姻緣、財富，以及親人的狀況。八字又叫四柱，分別是年柱、月柱、日柱、時柱，每柱兩個字，上為天干（甲乙丙丁戊己庚辛壬癸），下為地支（子丑寅卯辰巳午未申酉戍亥）正好八個字。

八字始於唐朝，再由五代的徐子平發揚光大，故八字推命又稱子平八字命學。有些人會用這八個字計出一個人的富貴貧窮、生老病死，情況等同外國人致力研究怎樣拆解DNA。當然，要找個高手去破解這密碼才行，此人要有人生歷練和知識，最重要是品格端正，不會嘩眾取竉，或搞迷信刷存在感。

八字是從曆法查出天干地支八個字，古代陰陽五行學者認為，天地之間皆五行，故將天干地支套上五行的「沖刑生剋合」，推敲人的命運。有個案例：多年前有對夫妻想生孩子，求助中西醫都不成功，於是前來批八字，結果顯示二人沒有生育機會，那是天意。随後幾年，他們仍努力找方法，最終決定收養。正所謂人算不如天算，今天你用技巧賺大錢而不知足，不做善事種福田，今生不報，來生也同你算帳，這就是因果。