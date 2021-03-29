鍾意馬國明啲乜？湯洛雯爆同蔡思貝成日講鹹濕嘢

今集「繽FUN Live」請來了無綫花旦湯洛雯（靚湯）任嘉賓，與主播俞詠文、陳振安暢談，二人以「完美老婆」形容她，期間老友高海寧（高Ling）、蔡思貝殺入睇直播並留言，令網民驚喜不已。

靚湯大爆高Ling及蔡思貝的秘密，指高Ling天生豐滿身材，根本不用操練，雖然喜歡食嘢，但只肥在「對」的地方，反而自己就要進行「168斷食減肥法」，笑言深受打擊。她說與思貝則因為拍攝劇集《機場特警》變得熟落，她大爆於拍劇時她們經常講「女仔鹹濕嘢」，搞到同劇的張振朗好尷尬。

之後其閨蜜團「2 LINE黨」的成員除了蔣家旻外，張嘉兒、朱千雪及岑杏賢均有「現身」留言及爆料！日前她們網晒聚會相，相中的朱千雪被指有孕味疑似有喜，靚湯借機幫她澄清：「佢唔係生BB呀！其實係因為我嗰次冇出席，所以佢坐咗我個位啫！講真，佢張相點會肥呀！」靚湯咁識講嘢，千雪即留言：「thank you Rox！」不過佢隨即同嘉兒爆靚湯是「Ditch Queen」（飛機天后），指她經常爽約放飛機！

靚湯即解釋：「我係一個非常黐家嘅女仔，突然覺得屋企最好嗰陣，咁就唔想出街，簡單嚟講係放飛機，尋日我同高Ling去行山，我差少少就放咗（飛機），（點解？）尋日好熱呀！」她更被網民改佢花名做「飛機雯」。

靚湯續指在「2 LINE黨」中，自己是5位成員入面最蠢的一個，嘉兒卻留言指靚湯經常會給人驚喜，靚湯謂：「我好鍾意送驚喜畀人，生日、求婚Party，有幾個朋友都搵我搞求婚Party，好想幫人留低美好回憶，自己會搞好多布置，所以我覺得自己好適合做Wedding Planner！」

她又大爆蔣家旻深不可測，靚湯笑謂：「大家討論問題時，佢就不停話：『係呀？係呀？』但永遠自己唔講自己啲嘢，佢個人好決絕，大家問佢：『你同男友點呀？』佢話：『吓！分咗手喎！』佢係分手要狠同冇感覺嘅人。」她又指不會把情感收收埋埋：「啲朋友成日話我戲子上身，如果開心會表露晒出嚟，唔開心就會呼天搶地，但第二日就冇嘢，情緒爆炸時會係咁同阿妹、媽咪講，我會同『姐姐』講，成家人最肯聽我講心事嘅係佢！」

直播期間玩遊戲時，播出靚湯與馬國明合作劇集《心理追兇Mind Hunter》的片段，要求她估當時所講的對白，不單全部過關，對於曾表示該劇乃重演以來咀得最多的作品，她說：「都係呢套多，（接吻）長度就係《失憶24小時》，難度同Shaun（譚俊彥） 高啲，同馬國明只係蜻蜓點水，Shaun係擁吻，開頭拍以為係普通kiss，導演又唔叫cut，後來Shaun一吓反我落梳化度先Cut到，（點解咁記得同男友嗰段片段內容？）因為呢排好多人tag我哋。」

而網民問她喜歡馬國明那一點？靚湯即時冧笑，指男友專一之餘，亦係全電視城最靚仔：「佢個人好有責任感，答應你嘅一定會做，（呢啲人好悶？）因為我唔悶，一凹一凸先好，佢會不停聽我講，（咁馬國明唔鍾意你啲咩？）好多，佢有強迫症好整齊，有時我有啲無理取鬧，不過真係我錯嘅話，事後會講對唔住，（之後會整齊少少配合男友？）有時去佢屋企會盡量執好啲嘢，去完toilet會將啲嘢放原位，唔想郁太多嘢。」

期間靚湯接受「完美情人」心理測驗，大談與男友馬國明相處之道，表示平時也會向對方撒嬌，亦不時向對方說「我愛你」，雖然有情侶物品，但就不肯透露半點。