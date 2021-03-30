【我唔怕短命】廖啟智遺願開戲捧學生　田啟文代圓夢

廖啟智的光芒，不獨是把每個角色演得絲絲入扣，在五光十色的娛樂圈中，仍能保持謙卑和真我，反而才是最耀眼。就是以赤子之心看人生，加上有信仰的支持，在最後的歲月中，病榻中的智叔，不單吃白粥時，可以當是吃竹絲雞鮑魚粥般吃得津津有味，並能忍受難以言喻的痛楚以安穩的情緒接受治療，成為醫生口中的「A+病人」，皆因他相信生有時，死有時，一切自有安排，以最好的心情面對最壞的事情，死亡，就變得不可怕，不灰心，不喪志。這場仗，打得安然，打得美好。

加上經歷過幼子文諾的病逝，生與死，智叔有這樣的看法：「人生一定有缺失，唔好怕去面對苦難，經歷過，生命先至係完全，就算係苦難，神一定有佢嘅美意。我唔怕短命，如果聽日要死，我都唔在意。死亡係傷痛，但我唔恐懼。」

就是智叔安然面對生死，身為另一半的陳敏兒，雖然不捨和至愛天人永隔，但堅信他去了另一個更好的地方，所以她能坦然面對。鶼鰈情深的陳敏兒前日整天留在病榻前陪伴至最後一刻，期間情緒一度起伏極大，但昨日心情已平復不少，並把社交帳號的頭像轉為燭光。

保留導演之名

入行逾40年，智叔演而優則教，2010年起在浸會大學擔任全職講師，主力教授戲劇表演。與他相交多年的田啟文透露，智叔的遺願是開戲培育新人：「佢4年前構思咗一部自導自演嘅電影《翻兜人生》，呢部戲曾經參加《第4屆劇情片頒獎禮》，攞咗第二名，我同佢講，我哋可以喺市場搵番錢，之後佢交咗畀學生去修改劇本。智叔有病後，通知我唔好再等佢，叫個計劃繼續行，所以我有心理準備，唔知佢捱唔捱到咁沉重嘅工作，都諗住盡快開。我搵咗啲人幫手，同學生一齊完成劇本，暫定5、6月開拍，完成佢嘅遺願。」他承諾會做好對方託付的事，今個星期會帶同劇本跟投資者商量投資金額。

隨着智叔離世，電影的導演及主角位置懸空，本是該片監製的他坦言：「最壞打算係我做埋導演，佢講過想我帶住佢啲學生去完成，邊個做導演都好，片尾個導演名都會打番智叔個名。（演員方面呢？）除咗新演員，都要搵個有資歷嘅人去演番智叔嘅角色，心目中有心水，但未傾。（要有咩條件﹖）有時間同肯仗義幫忙，因為唔係大成本。」該片講述主角死而復生，獲得24小時去彌補人生遺憾，是一部關於人生的勵志片。