離開華納好多可能性！許廷鏗爆星夢想翻兜

歌手許廷鏗（Alfred）出席健康產品活動，與華納傳不歡而散後首次見人，透露跟品牌合作第8年，問到可是自己傾續約？他謂：「可以咁講，係自由身姿態做嘅，多謝品牌一直合作，是好好嘅嘉許。（攞咗叱咤男歌手金獎身價高咗？）穩步上揚。」講到與華納完約很突然，傳他恃紅生驕，又私下接job激嬲華納，耳仔愈講愈紅的他笑言：「故事冇大家想像咁Juicy，只係合約完畢。（傳你哋不歡而散？）冇咁多呢啲新聞炒作，唔係意見不合，大家尊重合約精神。 （即係冇私下接job？）唔係實在嘅嘢唔回應。」

問到與華納本身都是4年合約？他謂：「本身係呢個時間進行重組。（有傳華納放生你？）合約係今年完成，希望之後用音樂去講。」問到3月初出席ViuTV頒獎禮時與其他華納歌手分開坐，當時是否已完約？他謂：「嗰陣未正式完約，所以冇話做咩舉動，但嚟緊會參加頒獎禮。」對於與前公司星夢及華納都傳不歡而散，問到可怕影響形象？他謂：「相信我嘅樂迷或客戶嘅支持就係最大力證，冇平反嘅需要，合情合理嘅完約。」問到可是與華納理念不同，所以自立門戶？他謂：「唔係，大家要完成嘅部分已進行咗，真心感激華納呢幾年嘅栽培，令我多咗信心，呢刻冇任何對抗之心，希望大家都好。（即係依家羽翼長成？）都可以咁講，依家可能性都大咗。」

講到有傳半年後去台灣發展？他表示：「冇呢樣嘢，好多揣測，其實我2年前都講過想去台灣，只係疫情冇得去，而半年過冷河係冇嘅，依家同自己一直嘅團隊重整緊，期待呢幾個月有新動向、唔同合作。」問到合作可是指與唱片公司？他謂：「依家open up好多可能性。（咁會唔會簽唱片公司？）唔排除呢個可能性，依家都有大大小小嘅公司招手。（包括星夢？）有招手。（價高者得？）唔係，係理念上大家可以一齊玩。」