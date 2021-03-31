石原希望　可愛性女　AV新世代

好多AV迷欣賞AV嘅時候，都鍾意睇住女優點樣被男優玩弄到花容失色，不過亦有唔少人鍾情於對床上快感萬般渴求，喺男女交歡過程中表現得極為享受嘅演出，如果大家都係其中嘅一分子，石原希望呢位超新星絕對係首選！

嬌俏嫩白

有云男兒口大食四方，女方口大就食窮郎。女仔口大係唔係食飯食窮老公，我就唔敢下定論，但可以肯定嘅係呢位大口妹喺床上的確好大食，佢就係今日同大家見面嘅石原希望喇！

現年20歲嘅佢，嬌俏可愛，雙眼又大又有神，而且明亮兼水汪汪，師傅教落呢雙眼被視為眼帶桃花，其人亦水性揚花！希望雙眼夠大，個口亦都幾大，但勝在唇紅齒白，而且成日露出燦爛笑容，睇落夠精神，同時散發出陽光氣息。仲有，肌膚白裏透紅，上圍對F奶體積驕人，不過每當瞓低嘅時候，對F奶仲係咁堅挺，似乎唔係咁天然喎！好彩嘅係呢對巨乳外形都幾靚，加埋兩顆乳點大小適中又粉紅，挽回唔少分數。

平地一聲雷

2020年6月初次登場，當時佢被視為潛質優秀，所以同一時間獲5間AV廠支持，喺一個月內火速推出5部作品，相當厲害！老實講，希望嘅演出好值得欣賞，一來眼大又帶神采，演出嘅時候更容易表達出應有嘅情感；二來，佢自稱係一名性女，未拍AV之前就已經愛上自娛，更買個電動牙刷作為震動器刺激自己。而喺演出中，佢可以話寓工作於娛樂，大家見到佢同男優激烈交纏時，表現得由心爽到出塊面度，供口舌服務時，亦可以睇到佢笑意迎迎，極度陶醉於滿足口舌之慾，畫面亦賞心悅目！所以希望可以話平地一聲雷，出道後人氣火速上升，更被稱為「AV新世代」，意思即係話佢嘅出色表現為AV界帶來一番新氣象。

另外，希望嘅作品亦叫好叫座，成為2020年上半年嘅AV碟銷售亞軍，作品銷量僅次於怪物級女優安齋拉拉，埋單計數喺2020年嘅AV銷售榜亦排第7位，對於一位新人嚟講成績相當驕人！

石原希望同好多後生女一樣，好鍾意自拍跳舞片同大家分享，想欣賞阿妹嘅青春活力，可以多啲留意其社交網。

Profile

年齡：20歲

身高：5呎3吋

三圍：34F-24-35