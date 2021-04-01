【黃昏戀】魯振順自爆與細6年女友結婚：唔好話我係Gay！

藝人魯振順日前接受范振鋒主持嘅新城節目訪問時自爆婚訊！佢話女友比佢年輕6歲，而呢對「黃昏戀」原來早於41年前已結緣，女友係當年歌唱比賽認識嘅女同學，正計劃於疫情後結婚！佢表示獲高人改名為「釋禧」後，重遇對方：「以前唔算有太多交流，好奇怪，喺上年佢睇完我訪問後，了解咗魯振順，原來我係咁慘，又覺得我好真，居然搵番我。」

相信緣分嘅佢，指可能係逝世嘅媽媽安排，佢話：「2017年阿媽走咗，佢叫我好好活下去，點知冇耐女友就出現，連佢（女友）都話可能係阿媽派來陪我。」佢坦言一直恨組織家庭，尤其見到陳榮峻與吳香倫結婚。至於婚禮，佢表示計劃大排筵席，全由女友負責，待疫情完結後舉行婚禮：「佢成日話要幫我爭番口氣，唔好成日都話我係Gay！」

魯振順曾於訪問表示，29歲時向拍拖7年嘅女友求婚卻慘被拒婚，分手後前度更自爆曾為佢墮胎，令佢大受打擊，加上事業不順，佢試過割脈自殺，幸最後將感情事看開，現遇到心目中嘅賢內助。足本訪問將於2日晚凌晨才播出，東網致電魯振順本人未有回覆。而范振鋒則表示：「好鬼震撼，聽到時自己都打個突！」

曾與魯振順合作劇集《多功能老婆》嘅朱晨麗，得悉後亦表示戥對方高興：「佢係個好Sweet、好開心嘅人，另一半同佢一齊日日都會好開心。搵到個伴陪佢度餘生，恭喜先！」而好友楊茜堯接受訪問時坦言不知道對方結婚，但都很戥對方開心，可以找到人生另一半。講到不少人以為他是GAY，楊茜堯說：「身為朋友送上祝福就夠，其他任何嘢唔需要去猜測，希望疫情之後佢結婚我哋都能嚟參加就好喇！」

魯振順演活過無數角色，1996版《笑傲江湖》的「東方不敗」、《真情》的「唐明」、《十月初五的月光》的「徐來順」、以至近年《多功能老婆》的齊名順都令人印象深刻。他曾在訪問表示曾演過電影《天皇巨星》，出街後反應不佳，更被罵為甚麼他的角色是天皇巨星，他表示其實是劇本寫，但那種恥笑和奚落絕不好受。P6]